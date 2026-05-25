Un total de 1.958 colombianos se han inscrito en Asturias para participar en las elecciones presidenciales de su país, a lo largo de esta semana. Por primera vez podrán votar en Asturias, en concreto en el centro social "El Cortijo" de La Corredoria, en Oviedo, donde este domingo, 31 de mayo, se instalarán tres mesas para poder votar entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

No obstante, en previsión de que alguno de los inscritos no pudiese votar este domingo en Oviedo, podrá hacerlo esta semana, hasta el sábado 30 de mayo inclusive, en el consulado de Colombia en Bilbao. En el ámbito de este consulado se han inscrito para votar un total de 29.670 colombianos, que pueden ejercer su derecho en los puntos de votación de Oviedo, Bilbao, Pamplona y Logroño. En el conjunto de España, son 300.000 los colombianos inscritos para votar.

Para votar, basta con presentar la cédula de identificación colombiana, el DNI de ese país. No sirven papeles de identificación expedidos por las autoridades españolas. Para comprobar en qué mesa tienen que ejercer el voto los inscritos, puede consultarse en la página Eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.

En España hay un total de 26 puntos de votación para estas elecciones, seis de ellos en el Norte de España: Lugo, Oviedo, Valladolid, Bilbao, Logroño y Pamplona.

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En las elecciones para el Congreso del pasado 8 de marzo, hubo un total de 255.821 inscritos para votar, cuando el número de colombianos en España ronda los 700.000, un millón si se cuentan a aquellas personas con doble nacionalidad. La mayor parte de los electores registrados se concentraron en Madrid (96.137), Barcelona (42.930) y Valencia (28.989).