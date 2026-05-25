La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: "Siempre colaboraba cuando se lo pedías"

Una persona "muy querida" que "siempre ayudaba cuando se lo pedían". Así describen los vecinos de Bárcena del Monasterio, en Tineo, a Vidalina Rodríguez, de 73 años, cuya vida se truncó este domingo tras sufrir una salida de vía con su furgoneta y caer por un terraplén cerca de su pueblo. Nada pudo hacerse por salvarle la vida.

La mujer había salido temprano para acudir a su plantación de fabes, situada a medio kilómetro de su casa de Bárcena, en dirección a Allande. Tras la jornada, se encontró con un vecino, a quien le comentó su plan para ese domingo: desplazarse a una finca en la aldea de Carbajal para dar de comer a las pitas y regresar pronto a casa, donde la esperaban su hija y su nieta, que habían subido desde Tineo para pasar el fin de semana en el pueblo con ella. Allí la esperaban para comer, pero nunca llegó.

"Enviudó hace unos años; su marido falleció repentinamente a causa de un infarto", explican sus vecinos. "Desde entonces, nos volcamos aún más con ella. Vivía sola y su única hija venía los fines de semana para acompañarla", añaden.

Vidalina era, además, una mujer muy conocida en la zona. Durante años regentó junto a su esposo el mesón El Puente, situado en un cruce que era el principal punto de encuentro del pueblo. "Lo cerraron hará unos siete u ocho años", recuerdan. Por allí pasaban tanto los vecinos como los turistas, que incluso podían recoger las llaves para visitar el monasterio de la localidad. Tras la muerte de su marido y el cierre del negocio, Vidalina encontró en su plantación de fabas una rutina diaria. "Iba todos los días, era una carretera que conocía perfectamente", señalan. Sin embargo, este domingo perdió la vida en ese trayecto de la AS-219 tan cotidiano para ella. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro, entre las que no se descartan una indisposición o un despiste.

Al ver que no regresaba a casa a la hora prevista, su familia comenzó a preocuparse y salió a preguntar por el pueblo. "Desde que se quedó viuda, estábamos todos muy pendientes de ella", explican en el pueblo. Un grupo de vecinos inició entonces su búsqueda por los alrededores. A las 15.59 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso. En la llamada se informaba de que habían localizado la furgoneta de una vecina a la que llevaban horas buscando. El vehículo era visible desde la carretera y se encontraba en la orilla del río Bárcena, fuera del agua.

En un primer momento, el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) movilizó el helicóptero medicalizado ante la gravedad de la situación y la posibilidad de un traslado urgente. Sin embargo, minutos después, los bomberos con base en Tineo, que habían accedido al lugar por tierra, confirmaron que la conductora había fallecido, extremo que verificaron los sanitarios del centro de salud de Navelgas. El helicóptero, finalmente, no tuvo que intervenir.

Fue a las 16.24 horas cuando los efectivos lograron acceder a la furgoneta. Los bomberos permanecieron en el lugar hasta que, a las 16.37 horas, el juez de guardia de Castropol autorizó el levantamiento del cadáver. El 112 también dio aviso a la Guardia Civil, que desplazó una patrulla hasta el lugar de los hechos.

El accidente ha golpeado duro a la localidad tinetense, que ayer trataba de comprender cómo podía haber ocurrido. "Siempre estaba velando por el pueblo y colaborando en todo lo que podía", lamentan. "La vamos a echar mucho de menos", aseguran.