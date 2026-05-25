La Universidad honra a Emmanuelle Charpentier

El Paraninfo de la Universidad de Oviedo acoge hoy, lunes, a las 12.00 horas, la investidura de la bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier como doctora "honoris causa" por la institución académica. La iniciativa, impulsada por el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), reconoce los méritos de la experta en edición genética del Instituto Max Planck en Berlín, galardonada con el Premio Nobel de Química, en 2020, y con el premio "Princesa" de Investigación Científica y Técnica, en 2015.