Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: "Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa"

Los sobres de plástico con azúcar o kétchup y los minichampús o envases con loción en hoteles tienen los días contados por mandato de la Unión Europea. Una nueva normativa medioambiental, que pone fin a los plásticos desechables de solo un uso, entrará en vigor a partir del próximo 12 de agosto. Los hosteleros asturianos dicen estar "preparados" y "concienciados". "Es un cambio de mentalidad y hay que ir adaptándose poco a poco", afirman. En realidad, llevan haciéndolo meses e incluso años. La apuesta por la sostenibilidad en sus negocios no viene de ahora.

En cafeterías y restaurantes, los sobres de plástico que contienen azúcar, kétchup, sal o aceite están prácticamente erradicados. Son de papel o directamente hay establecimientos que ya ponen en las mesas los azucareros, saleros y aceiteras "de toda la vida". Ese es el caso, por ejemplo, de la cadena Artiem, con hotel y restaurante en Quintueles (Villaviciosa). "Lo que tratamos es de poner producto de calidad, cuidando el planeta", asegura su director general Willy Díaz.

Aunque el adiós definitivo a los envases pequeños y los recipientes monodosis en hoteles y bares no llegará hasta enero de 2030, la mayoría de negocios asturianos llevan ya tiempo trabajando en esta dirección. "A nosotros no nos va a afectar demasiado pues llevamos años trabajando ese tema. No nos supondrá un cambio significativo. Me atrevería a decir que no tenemos ningún artículo de un solo uso que prohíba la normativa europea", afirma Willy Díaz, que ve positivo el cambio. "Ayudará al sector turístico a poner más el foco en reducir el impacto y sumar con accesiones positivas. No hay que inventar la rueda, tratamos de aplicar el sentido común, como hacemos todos en nuestras casas", añade.

Dispensadores rellenables

Así lo hace también el grupo Arcea, con siete hoteles en Asturias. "Tenemos en todos el certificado de sostenibilidad y llevamos tiempo implicados en estos temas", señala el llanisco Felipe Sordo, al frente de la cadena junto a Antón Puente y miembro del comité ejecutivo de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, además del de Otea. ¿Cómo lo hacen? En sus establecimientos, en vez de pequeños envases de gel, champú o loción corporal hay dispensadores rellenables. "Son más grandes y los vamos rellenando para que los clientes hagan un uso de ellos durante su estancia", aclara. Si acaso el único cambio es que los clientes ya no pondrán llevarse a casa los artículos de cortesía como muchos hacían.

De la misma forma, en el restaurante los tápers de plástico de solo un uso ya no existen. "Son de papel o de algún otro material reciclable", apunta. Todo ello constituyen "pequeños pasos" que los negocios hoteleros pueden ir dando "para no perjudicar el planeta".