Agenda: qué hacer hoy martes 26 de mayo en Asturias

Oviedo

Martes de Campo en Oviedo, con reparto de bollos preñaos y botellas de vino en el Bombé

La Sociedad Protectora de la Balesquida repartirá 4.500 bollos preñaos y otras tantas botellas de vino en el paseo del Bombé. También instalará 200 mesas y 1.000 sillas para degustar las viandas. A las 11.30 horas habrá una alborada musical desde la plaza de Porlier al Campo con la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" y la Banda de Música "Ciudad de Oviedo. Además, la capilla de la Balesquida acogerá a las 10.00 horas la bendición de los bollos y el vino.

Exposición en Villa Magdalena

El Centro Social Villa Magdalena acoge del 22 al 31 de mayo de 2026 la exposición "Florecer despacio", de la artista Karina Orlova (Orikey), una muestra inspirada en la naturaleza asturiana y en la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. Las obras encuentran su inspiración en el océano, la luz, la niebla y la diversidad de la flora de Asturias. A través del color, la luz y el movimiento de las formas, la artista construye una serie de piezas que transitan entre la abstracción y las formas naturales, dejando espacio para las emociones y las interpretaciones personales de cada espectador.

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Oviedo Llambión

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.00 horas una mesa redonda donde en la que se recorrerá la tradición confitera ovetense, con un guiño especial a la Confitería Rialto y su centenario, finalizando con una pequeña degustación de dulces de la ciudad.

Vetusta Jazz

Anna Pauline es una compositora y vocalista jazz que canta con el corazón. Nacida en el seno de una familia de músicos, sus primeras influencias fueron Ella Fitzgerald, Anita O’Day o Marilyn Monroe. Su primer álbum, "Meant to Be", fue grabado en directo en el Auditorio Dunker de Helsingborg en 2011, resultando premiado por la prestigiosa publicación Orkester Journalen. Ha actuado con grandes músicos como Janis Siegel, John Di Martino, Randy Brecker, Peps Persson, Viktoria Tolstoy, Nils Landgren, John Pohlman o Papa Bue’s Viking Jazzband. Su nuevo trabajo navega entre el swing, el jazz contemporáneo, el soul, el teatro musical y los paisajes sonoros cinematográficos, y lo ha presentado con gran éxito en escenarios tan renombrados como el Blue Note Jazz Club o el Viktoriateatern. Actuarán a las 20.00 horas en el teatro Campoamor.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Jornadas de Divulgación Científica

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, las XI Jornadas de Divulgación Científica organizadas por la Fundación Municipal de Cultura (departamento de Educación) ofrecen una aproximación a la "Genética y hábitos saludables", y como influyen ambos en nuestra salud. Intervienen Juan Cadiñanos, director científico de la Fundación Centro Médico de Asturias, y Elisabeth Arrojo, fundadora y directora médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada –INMOAh–. La entrada es libre.

Centro Municipal de El Coto

Dirigido a público general, hoy a las 17.00 horas está programada la actividad "Cantando con la Coral Amanecer". Se trata de un ensayo general abierto al público, para quienes quieran escucharlo, al tiempo que invita al vecindario a la participación activa para incorporar nuevas voces. Será en el salón de actos.

Escuela de Comercio:_libros

A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del libro de relatos "Sonata de hastío", de Mar Braña Gancedo. Una actividad organizada por Gesto Sociedad Cultural y en la que colabora la Librería Momo. Será en el vestíbulo de la 2ª planta de la Antigua Escuela de Comercio. La obra incluye cuarenta relatos sobre la soledad. La autora estará acompañada del escritor Francisco Álvarez Velasco.

Escuela de Comercio:_cine

Hoy sigue el ciclo cinematográfico: "Ábaco 40 años. Cartografías de una época", organizada por la revista Ábaco de cultura y ciencias sociales, con motivo de su aniversario. La entrada es libre hasta completar aforo. La proyección de hoy será "La gran final", de Gerardo Olivares (2006). Tres rincones del planeta unidos por la pasión de un Mundial.

Centro municipal Pumarín Gijón Sur

Charla informativa: "¿Qué pasa con las gaviotas en Gijón? Conocerlas para convivir", organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Será a las 19.00 horas, en el aula 6/7 del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur, con entrada libre hasta completar aforo. La charla la protagonizará César Álvarez Laó, biólogo y ornitólogo, coordinador del anillamiento de gaviotas patiamarillas en Asturias y estudioso de la especie.

Iglesia de Fátima

Hoy martes, a las 20.15 horas, en la iglesia de Fátima de La Calzada actuarán los coros de la Asociación de Vecinos Jovellanos, y el Coro Asturiano Gijón (La Calzada) ambos dirigido por Oscar Castillo. Entrada libre.

Avilés y comarca

Fiestas del Puchero en Villalegre

El barrio celebra las fiestas del Puchero con alborada de gaita y tambor, a cargo de José Manuel Tejedor, desde las 10.00 horas, misa en la ermita de La Luz a las 12.00 horas y el tradicional rito del beso a continuación.

Un grupo de amigos, en la comida popular de las fiestas del Puchero de Villalegre celebrada recientemente. / Mara Villamuza

Conciertos en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acoge a las 17.00 horas un concierto del alumnado de Música de Cámara, bajo la dirección de Marina Pardo, Lucas J. Vidal y Pablo Robles. La entrada es libre hasta completar aforo. A las 19.00 horas otra cita de Música de Cámara, dirigida por Carlos Feijoo, Marc Sunyer y Rubén Menéndez. La entrada también es libre hasta completar aforo.

Canto coral en Factoría

La Factoría Cultural acoge a las 19.30 horas la actuación del alumnado de Canto Coral de las Aulas Populares de Avilés, dentro del programa de actividades de fin de curso de la XL edición de AUPA.

Teatro escolar en Avilés

El Teatro Palacio Valdés recibe a las 20.00 horas una nueva sesión de las XXXI Jornadas de Teatro Escolar de Avilés, con el Colegio San Fernando y la adaptación musical "Explota Explota". La entrada es gratuita.

Cine en la Casa Cultura

El auditorio de la Casa de Cultura proyecta a las 20.15 horas "Incontrolable", película británica de Kirk Jones sobre la historia real de John Davidson y su lucha con el síndrome de Tourette. Las entradas cuestan 4 euros.

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Quiz Show. El dilema", en el cine Felgueroso de la mano de "Sala Oscura"

El cine Felgueroso de Langreo acogerá hoy la proyección de la película "Quiz Show. El dilema", dirigida por Robert Redford e interpretada por con Ralph Fiennes, John Turturro y Mira Sorvino. Será a las 19.00 horas en el marco del ciclo "La política en el cine", organizado por "Sala Oscura".

"Quiz Show. El dilema". / LNE

Charla en Mieres sobre seguridad

Mieres acoge hoy la charla participativa "Seguridad Ciudadana. Protégete mejor: la seguridad empieza por ti", impartida por el Inspector Jefe de la Policía Nacional de Mieres. Será a las 11.00 horas en el local de la asociación vecinal Santa Marina, con entrada libre hasta completar aforo. El acto está organizado por la Agrupación Vecinal de Mieres y Policía Nacional.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic "Michel", en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic "Michel". Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal presenta hasta el 28 de mayo la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta el 29 de mayo la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura "En el umbral del olvido", de Analía Pello

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El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta el 31 de marzo la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.