Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas

El episodio de altas temperaturas que ha alcanzado estos días al Principado de Asturias ha obligado a la Consejería de Educación a emitir un aviso en el que orientan a los centros a extremar la prudencia en la organización y desarrollo de las actividades en los colegios. Así, entre otras medidas, se aconseja adaptar los horarios y actividades, evitando, en la medida de lo posible, la realización de actividades físicas intensas o al aire libre en las horas de mayor calor. Como novedades, una guía y una infografía informan ahora, entre otras cosas, cómo se puede solicitar la suspensión de las clases presenciales en caso de llegar al nivel rojo.

La guía orientativa de la Consejería de Educación para situaciones meteorológicas adversas informa de que, ante episodios de temperaturas muy elevadas o situaciones extremas, se podría valorar la solicitud de cierre excepcional del centro como medida de protección de la comunidad educativa. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la garantía de que se puede gestionar adecuadamente la recogida del alumnado, asegurando en todo momento la adecuada organización y seguridad del mismo.

Las guías de actuación en caso de alerta roja están en fase de elaboración y podrían sufrir modificaciones posteriores.

Asimismo, se insiste en la necesidad de garantizar una adecuada hidratación del alumnado en estas fechas, fomentando el consumo frecuente de agua además de procurar el uso de espacios bien ventilados y protegidos del sol, prestando especial atención al alumnado que pueda ser sensible en estas condiciones. Y se ruega seguir en todo momento las indicaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, actuando con la máxima diligencia para preservar la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Igualmente en el Observatorio de Salud del Principado de Asturias se puede acceder a los contenidos generales del Plan Nacional de actuaciones preventivas por altas temperaturas, así como los enlaces necesarios para poder obtener una mayor información.

Denuncia en Latores

El Colegio de Educación Especial de Latores registró el pasado jueves y viernes temperaturas "inaguantables", denunciaron las familias. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) llevaba ya meses alzando la voz por el "abandono que sufrimos desde hace años" y que, según ellos, ha agravado la situación de calor extremo que atraviesa la región estos días: "Somos realistas y sabemos perfectamente que cuando hace calor, hace calor. No pedimos imposibles. Pero tampoco somos tontos y no pueden tomarnos el pelo. Sabemos que si el colegio estuviese en condiciones adecuadas, el calor no sería tan insoportable", expresaban los padres.

La situación llegó a ser tan crítica que, según afirman, varias familias decidieron ir a recoger a sus hijos debido al calor extremo que estaban soportando dentro del centro. Algunas de ellas no dudaron en personarse en la Consejería para trasladar su preocupación por la situación que se estaba viviendo. "Queremos recordar que aquí no hablamos únicamente de incomodidad. En un colegio de educación especial hay alumnado con discapacidad que no puede regular correctamente la temperatura corporal, así como personas que, debido a la medicación que toman, no pueden exponerse a determinadas temperaturas sin riesgo para su salud", añaden.

La situación en Asturias

Según el Observatorio de Salud, la alerta por altas temperaturas se mantiene hoy, 26 de mayo, con un nivel 2 de riesgo en las zonas de meteosalud de Litoral Oriental asturiano y Litoral occidental asturiano y un nivel 3 de riesgo en las zonas de meteosalud de Centro – Valles mineros y Cordillera – Picos de Europa.

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Asimismo, se advierte que las olas de calor pueden alterar nuestras funciones vitales cuando el organismo es incapaz de compensar las variaciones de temperatura corporal. Una temperatura muy elevada produce pérdida de agua y electrolitos que son necesarios para el normal funcionamiento de los distintos órganos.