La advertencia sanitaria crece en Asturias: hay 37 concejos afectados por altas temperaturas y en donde los colegios podrían solicitar la suspensión de clases presenciales

La mitad de Asturias está este martes en máxima alerta sanitaria, al rojo vivo, por la ola de calor. El Ministerio de Sanidad ha ampliado la zona de peligro a 37 concejos, donde las temperaturas, por encima de los 30 grados, suponen un "alto riesgo" para su población. Se trata de la zona centro y los valles mineros, con Oviedo a la cabeza, y de la Cordillera y los Picos, que abarca desde Somiedo hasta Peñamellera Baja.

Esta alerta sanitaria es en la que se ha basado la Consejería de Educación para emitir este martes un aviso en el que piden a los centros extremar la prudencia en la organización y desarrollo de actividades y explican cómo pueden solicitar los colegios la suspensión de clases presenciales en el caso de que el nivel de su concejo sea rojo. Esta petición la podrían hacer, por ejemplo, los centros escolares ubicados en Oviedo, Siero, Mieres, Langreo o Cangas de Onís. Por ahora, Educación no ha recibido ninguna solicitud, según confirma la Consejería.

Las recomendaciones

El Ministerio de Sanidad advierte que "el calor extremo perjudica seriamente la salud" y hace una serie de recomendaciones para los municipios asturianos en "alto riesgo" por calor. Son las siguientes: "beba agua con regularidad, manténgase fresco y evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día". El Gobierno recuerda que "no todas las personas son igualmente susceptibles al calor" y pide prestar especial atención a "las personas mayores, las embarazadas y menores de 4 años, las personas con enfermedades crónicas y las personas que trabajan al aire libre".

Aparte del nivel rojo en la zona central, las Cuencas y la Cordillera y los Picos, el resto de la comunidad está en nivel naranja (toda la franja costera) y amarillo (el Suroccidente). Estos avisos son diferentes a los meteorológicos que emite la AEMET.

Mieres supera los 34 grados

Pese a que para hoy se daba una leve bajada de las temperaturas, el mercurio sigue muy alto. Mieres llegó a los 34,3 grados, Amieva a los 33,2, Piloña a los 33, Oviedo a los 32,6, Cabrales a los 32,3... Y en la costa, Gijón marcó una máxima de 29,4. Esta noche, además, fue casi tropical: 16,7 grados se registraron en Oviedo y 16 en Gijón.

Para mañana se esperan 35 de máxima en Cangas del Narcea y Langreo, aunque, como está sucediendo jornada tras jornada, esta previsión se quedará con seguridad corta. Los termómetros pueden volver a subir a los 36 grados e incluso superarlos, batiendo un nuevo récord.

Alerta por tormentas y vientos

La AEMET ha activado para mañana una alerta en toda Asturias por "tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento", a las 14.00 horas. Además, la zona central y los valles mineros, así como en el Suroccidente.

Mapa de alertas sanitarias

Sanidad actualizó su sistema de alertas en 2024, con el objetivo de ser más preciso en la evaluación de las zonas con características climáticas similares, en lugar de hacer una división por provincias. Ahora el territorio se divide en 182 zonas y cada una de ellas tiene una temperatura umbral a partir de la cual se inicia la alerta. Así, los avisos por excesos de temperatura se activarán con 35 grados en Córdoba, pero con 23,9 grados en Gijón o 28,5 en Oviedo.

En el Principado se establecen cinco zonas. Por un lado, el litoral occidental y el oriental asturiano, que forman dos subdivisiones, tienen temperaturas umbrales máximas de 23,9 grados. En el entorno de la Cordillera y los Picos de Europa, como es este caso, el límite lo marcan los 26 grados de máxima. En el Suroccidente, serían los 28,2 grados la temperatura a partir de la cual se activaría la advertencia y se tomarían medidas para evitar impacto en la población por calor. Este umbral se eleva hasta los 28,5 en el centro de Asturias y los valles mineros.