Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica "tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento"

Toda Asturias, de Castropol a Ribadedeva, estará mañana, miércoles, en alerta. A una nueva subida de las temperaturas (hasta los 35 grados), se unirán "tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento", según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso especial comenzará en el Principado a las 14.00 horas y se mantendrá el resto del día,

La de este martes está siendo la sexta jornada de calor extremo en la región, que que ha batido todos los récords de temperaturas en un mes de mayo y que asfixia hasta a las vacas. Se han visto incluso hasta xatas en la playa de Borizu, en Llanes. La peor jornada fue la del pasado viernes cuando Mieres alcanzó una máxima de 36,3 grados. Este lunes Oviedo llegó a los 34,9 grados, siendo una de las temperaturas más altas del país, superando incluso a Cáceres, Almería, Granada o Madrid.

Pese a que para hoy se daba una leve bajada de las temperaturas, el mercurio sigue muy alto. Mieres llegó a los 34,3 grados, Amieva a los 33,2, Piloña a los 33, Oviedo a los 32,6, Cabrales a los 32,3... Y en la costa, Gijón marcó una máxima de 29,4. Esta noche, además, fue casi tropical: 16,7 grados se registraron en Oviedo y 16 en Gijón.

Para mañana se esperan 35 de máxima en Cangas del Narcea y Langreo, aunque, como está sucediendo jornada tras jornada, esta previsión se quedará con seguridad corta. Los termómetros pueden volver a subir a los 36 grados e incluso superarlos, batiendo un nuevo récord. En plena ola de calor, la Consejería de Educación se ha abierto a suspender las clases.

Temperaturas "anormalmente elevadas"

Las temperaturas, advierte la AEMET, son "anormalmente elevadas para la época del año". Lo peor se espera, como en días atrás, para la zona central de la región y valles mineros, así como para el Suroccidente. Las dos áreas estarán en alerta amarilla por temperaturas superiores a los 34 grados. A este aviso se sumará otro más: el de tormentas, que se extenderá por todo el Principado.

Según explicó a LA NUEVA ESPAÑA el delegado territorial de la AEMET, Ángel Gómez, la explicación científica a esta ola de calor extremo es multifactorial: "Un anticiclón sobre Europa; una dorsal estacionaria situada en el oeste de Europa en niveles medios y altos de la atmósfera; cielos despejados y calentamiento solar de la superficie; y viento de componente sur y llegada de aire africano, que al descender la Cordillera Cantábrica encuentra presiones hidrostáticas mayores, se comprime y aumenta su temperatura".

Por su parte, las tormentas se producen, según aclara Ángel Gómez, por "el calentamiento solar diurno del suelo y la presencia de una pequeña DANA al oeste de Galicia, que lleva ahí todo el fin de semana".