Asturias expone al coordinador europeo del Corredor Atlántico sus prioridades y se vende como "polo logístico" del Cantábrico

El coordinador europeo del Corredor Atlántico, el ex viceprimer ministro de Luxemburgo François Bausch, estuvo este martes por la mañana en Gijón para visitar el puerto de El Musel y conocer de primera mano la situación de los distintos proyectos asturianos integrados en la red de infraestructuras estratégicas de la Unión Europea. Aunque estaba prevista una reunión del coordinador con Adrián Barbón, presidente del Principado, la misma finalmente no se celebró.

Fue Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, quien mantuvo un encuentro con el representante de la UE, aunque la misma no figuraba en la agenda oficial. En el encuentro también participaron Gesine Meissner, coordinadora europea para el Espacio Marítimo; Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado y Jorge García, viceconsejero de Movilidad.

"Durante la reunión se han repasado las prioridades de Asturias en el Corredor Atlántico y se ha presentado al Principado como polo logístico del Cantábrico, poniendo en valor su posición estratégica para reforzar la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico del arco atlántico europeo, así como su papel en el impulso de la futura macroregión atlántica", aseguró la Consejería de Movilidad, liderada por Alejandro Calvo, en un comunicado.

François Bausch se encarga de impulsar el desarrollo de uno de los principales ejes de transporte de la red transeuropea, mientras que Gesine Meissner promueve la integración del ámbito marítimo en la estrategia europea de conectividad y también tiene encomendado reforzar el papel de los puertos dentro del sistema logístico europeo.

Además, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roquení, acompañada por su equipo, dio a conocer a la comitiva las instalaciones y expuso las capacidades logísticas, industriales e intermodales del puerto gijonés. También el presidente del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez, estuvo presente en El Musel para realizar una presentación de la infraestructura avilesina.

La jornada finalizó con un encuentro con representantes sindicales y empresariales en el que se compartieron los retos y oportunidades vinculados al desarrollo portuario, logístico e industrial de Asturias.

Una ronda por otros puertos

Bausch y su comitiva realizan estos días una ronda por varios enclaves del norte peninsular que incluye los puertos de A Coruña, Santander, Bilbao y el gijonés. Entre las principales demandas del Gobierno asturiano figuran la culminación de la renovación de la vía de alta velocidad entre Pola de Lena y Gijón, la mejora de los accesos ferroviarios y viarios a El Musel y un impulso definitivo a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

La visita se produce, además, en un momento de especial tensión entre el Principado y el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente. Durante el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, Barbón pidió una mayor celeridad en las obras vinculadas al Corredor Atlántico, mientras que el equipo del ministro Óscar Puente respondió reivindicando una inversión “récord” en Asturias.