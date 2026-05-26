Asturias impulsa la I+D+i con 1.250.000 euros en becas para doctorados industriales
El objetivo de la convocatoria, impulsada por Sekuens, es favorecer el desarrollo de una industria neutra en carbono, circular y competitiva
C. J.
El Gobierno del Principado ha lanzado una convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador en tareas de I+D+i en el marco de los determinados doctorados industriales que permitirán a la industria sumar talento joven en el ámbito tecnológico.
En una de las modalidades de las ayudas, impulsadas a través de la agencia Sekuens y que ascienden a un monto global de 1.250.000 euros, se plantea la incorporación de personal investigador en formación para realizar una tesis doctoral en la Universidad de Oviedo en el marco de un proyecto de investigación de la empresa que forme parte de los asuntos de interés estratégico y relevancia para la misma.
Las solicitudes podrán presentarse desde este miércoles y hasta el próximo 27 de junio. El objetivo de estas ayudas es potenciar la generación de conocimiento científico-técnico, apoyar las actividades de I+D+i desarrolladas en el Principado de Asturias por los grupos e instituciones de investigación en la región, el desarrollo de tecnologías innovadoras y su transferencia al tejido productivo asturiano, la internacionalización de la investigación y la difusión de sus resultados.
Asimismo, se propone incrementar la inversión privada en I+D+i, aumentar el número de empresas innovadoras, fomentar la colaboración intersectorial, mejorar la transferencia de tecnología, apoyar el emprendimiento y la internacionalización de la ciencia, y favorecer el desarrollo de una industria neutra en carbono, circular y competitiva.
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