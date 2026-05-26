Elvira Vilorio González, decana del Colegio de Psicología de Asturias: "La vida moderna es incompatible con el cerebro humano, se trabaja ocho o diez horas delante de pantallas e hiperconectados"

Elvira Vilorio González (Villablino, León, 1962) se halla en la fase inicial de su segundo mandato como decana del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias, cargo al que llegó en 2022 Especialista en psicología clínica, vía homologación, y máster en Psicología Jurídica con más de 30 años de trayectoria profesional, desde 2006 ha formado parte de varias juntas como vocal y tesorera. Asimismo, fue presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio. Participa además como vocal de la junta de gobierno del Consejo General de la Psicología de España y coordina –junto la vicesecretaria del Consejo de la Psicología– la Comisión del Ejercicio Privado, Intrusismo y Defensa de la Profesión del Consejo de la Psicología. El Colegio de Psicología de Asturias agrupa actualmente a unos 1.740 profesionales.

¿Por qué decidió ser psicóloga?

Por aquel entonces fue una mezcla de curiosidad, novedad, entender el comportamiento humano y ayudar.

Años atrás, Psicología era una carrera secundaria, poco valorada. El cambio de consideración ha sido radical, ¿verdad?

Más que una carrera poco valorada, se la veía como una carrera "blanda" intelectualmente, lo cual no era justo, pero era el prejuicio de la época. Pero aún siendo una disciplina joven, si se la compara con otras, a lo largo de estos 50 años se ha ido consolidando hasta llegar a convertirse en una disciplina central de cómo entendemos la salud, el trabajo y la sociedad.

¿Cuánto influye el factor moda?

El factor moda influye. Se habla de psicología en series, películas, libros y redes sociales. Hace que la psicología salga de la consulta y llegue a la gente. Se está quitando el estigma, las personas ya no se esconden si van al psicólogo.

¿De qué manera incide el cartel de estudios con "pleno empleo"?

Hay pleno empleo en el sentido de que casi nadie está en paro. Desde la pandemia, la demanda de terapia ha crecido probablemente más de un 40 por ciento.

La demanda para ser psicólogo ha aumentado mucho. ¿La gente joven sabe dónde se mete?.

La chica o el chico de hoy entra con más información, pero también con más idealización. Sabe los datos duros, pero no el día a día. Si la demanda sigue subiendo es porque el trabajo tiene sentido y propósito. Y es muy versátil y tranversal, pues abarca varios ámbitos: sanidad, trabajo, educación, justicia, empresa...

¿Qué características personales ha de reunir un buen psicólogo?

Quizás las cualidades que tienen que estar presentes son una mezcla de neutralidad más calidez, tolerancia al malestar ajeno, curiosidad genuina, flexibilidad mental, límites claros, humildad intelectual y habilidades de comunicación para poder traducir lo complejo a la persona que tienes delante.

¿La carencia de esas cualidades genera muchas frustraciones entre los profesionales que empiezan?

Puede generar frustración, pero se resuelve con trabajo y entrenamiento, y eso se va consiguiendo con formación y supervisión. La carrera te da la teoría. Lo que resuelve la frustración es entrenamiento en las diferentes habilidades.

La psicología clínica es la faceta más conocida de la profesión. ¿Cuáles son otros sectores con tirón?

Pues están psicología organizacional y recursos humanos, neuropsicología y neurorrehabilitación, psicología forense, psicología educativa, psicología del deporte y rendimiento, psicología social, psicología perinatal, psicología de emergencias y catástrofes, psicología de adicciones...

¿La formación que se ofrece en la Facultad de Psicología de Oviedo está acompasada con las prioridades del mercado?

Considero que la formación que ofrece la universidad de Oviedo es de calidad. Combina los aspectos científicos con la investigación y la innovación. Te dota de las condiciones teóricas necesarias.

¿Cómo valora la exigencia de másteres habilitantes?

Son los que te dan la llave para ejercer. Hay dos: el máster en Psicología General Sanitaria y el PIR.

Se dice que en Asturias faltan especialistas en enfermedades de elevada incidencia, como el trastorno límite de personalidad (TLP). ¿Está usted de acuerdo)

Lo que hace falta es que los profesionales de la psicología estén formados y actualizados en los tratamientos que ofrecen evidencia científica para trabajar con los trastornos de personalidad como el TLP.

¿Qué prioridades se marca para este segundo mandato al frente del Colegio?

La junta de gobierno nos marcamos como objetivo continuar con el fortalecimiento del papel de la psicología en los sistemas sanitario, educativo, jurídico, social y laboral, así como avanzar en la lucha contra el intrusismo y en el reconocimiento profesional de los psicólogos y psicólogas colegiadas. Entre las líneas prioritarias destacan la defensa de una atención psicológica de calidad y la colaboración activa con las administraciones públicas y otras entidades profesionales e institucionales del Principado de Asturias.

La formación es clave en cualquier colegio profesional...

Se mantendrán y reforzarán las actividades dirigidas a la formación continua, la actualización científica y la especialización profesional, promoviendo espacios y jornadas de encuentro, reflexión y debate que contribuyan al desarrollo y al prestigio de la profesión. La nueva junta continuará trabajando para fortalecer la colaboración entre los colegiados, con el propósito de consolidar al Colegio como referente en la defensa del código deontológico y el firme compromiso con una psicología rigurosa, ética y basada en la evidencia.

¿Terminó el primer mandato con sensación de tareas pendientes?

El tiempo pasa muy rápido. Se iniciaron las líneas de trabajo que nos proponíamos como objetivos y se necesitan estos nuevos cuatro años para poder extraer conclusiones acerca de nuestro propósito y la obtención de los resultados.

¿Cómo se pueden articular de manera equitativa los intereses de los psicólogos clínicos (vía PIR, similar a la MIR de los médicos) y de los psicólogos generales sanitarios (vía máster posterior al grado)?

Para articularlo de manera equitativa hay que dejar de verlo como una guerra de títulos y verlo como un problema del sistema.

¿Por qué es tan alta la demanda de atención psicológica?

Ya he comentado que la demanda de atención psicológica ha subido un 40-50 por ciento desde 2019, y no es solo porque ahora se habla más de salud mental. Hay cinco factores que han contribuido a ello. El primero, que se rompió el tabú, pues hace unos años ir al psicólogo era "estoy loco" o "lo que pasa en casa no se cuenta". Hay menos estigma . El segundo es que la pandemia dejó secuelas reales.

¿De qué tipo?

El covid no fue solo dos años de encierro, fue duelo no resuelto, aislamiento, precariedad laboral, niños y niñas que no socializaron. La ansiedad y la depresión en jóvenes de 15 a 30 años subió un 25 por ciento, según la OMS. El tercero es que la vida moderna es incompatible con el cerebro humano. Se trabaja ocho o diez horas delante de pantallas, hiperconectados, con incertidumbre laboral, redes sociales que comparan tu vida con la de 500 personas al día, coste de la vivienda que no te deja independizarte... Es estrés crónico 24/7. Y el cuerpo y la mente acaban colapsando.

El cuarto es que la atención a la salud mental en la sanidad pública no es suficiente. La OMS, el Consejo de la Psicología y las sociedades científicas recomiendan 12 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes como mínimo. Parte de la atención psicológica se ofrece desde el ámbito privado. El quinto es la normalización del autocuidado y la puesta en valor del bienestar psicológico.¿Teme que el factor "moda" genere perjuicios a la ciudadanía?

Sí, porque se está fomentando el intrusismo profesional. Se está ya convirtiendo en un perjuicio para la ciudadanía porque la moda ha abierto la puerta a influencers, coaches y personas sin formación que venden "sanación emocional" y generan un claro perjuicio a la persona a la que atienden. Los profesionales de la Psicología tenemos que ofrecer psicoterapias con rigor y evidencia científica. El intrusismo profesional en Psicología constituye un riesgo grave para la salud mental pública y para la credibilidad de la disciplina. Cada vez es más frecuente que personas sin la formación universitaria ni la habilitación legal requerida ofrezcan servicios de "terapia", "coaching emocional" u "orientación psicológica", utilizando terminología propia de la Psicología sin poseer la competencia científica ni ética que la profesión exige. Estas prácticas pueden provocar daños psicológicos, retrasar diagnósticos adecuados y generar desconfianza hacia los psicólogos y psicólogas colegiados.

¿Vivimos en una sociedad patológica o patologizante?

Vivimos en una sociedad más individualista, más exigente y más consciente de la salud mental. Vivimos en una sociedad con más diagnóstico, más estrés y más conciencia, pero eso no equivale a que sea más "patológica". Sin embargo, hay un riesgo real: la medicalización de la vida, con más consumo de psicofármacos. Estamos dejando de lado que en la vida existe malestar.

¿Qué está sucediendo con los jóvenes y su fragilidad psíquica?

La fragilidad psíquica quizás se refiera a que están creciendo en un entorno que les exige una resistencia emocional para la que no están entrenados. No es que aguanten menos, es que tienen menos tolerancia al malestar. Crecen con una sobreexposición que les lleva a vivir en la inmediatez.

¿Puede mejorarse la distribución de roles entre el psicólogo y el psiquiatra?

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La distribución de roles está claramente definida y se pueden complementar.