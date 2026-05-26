La enfermera asturiana Carolina Samalea plasma en un libro 25 años de profesión: "Lo más importante y más difícil es no juzgar a los pacientes”

Carolina Samalea Molina (Infiesto, 1978) se define a sí misma como “una enfermera curiosa, apasionada de mi profesión e interesada en la comunicación”. Acumula más de ocho años divulgando su saber sanitario en las redes sociales bajo el epígrafe “Enfermera en evolución”, y ahora ha dado un paso más: acaba de lanzar un libro con ese mismo título y que nace “de la necesidad de tener un espacio más largo y no tan sometido a los algoritmos digitales”, explica.

El libro lleva por subtítulo “Lo que aprendí mientras cuidaba”. Y en 164 páginas emulsiona 25 años dedicados a una profesión que, a juicio de Carolina Samalea, es muy conocida en cuanto a las personas que la ejercen, pero poco conocida en relación con la labor que desarrollan.

“La sociedad no sabe cómo nos desarrollamos una vez que terminamos nuestros estudios”, explica a LA NUEVA ESPAÑA la autora del libro, quien ejerce en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Y añade: “Podríamos mejorar nuestra imagen y transmitir más y mejor a la sociedad nuestro potencial. A veces, nosotras mismas no somos conscientes de nuestro talento y, por lo tanto, no lo hacemos público”.

Dificultades y enseñanzas

En las páginas de “Enfermera en evolución”, Carolina Samalea va reflejando “las dificultades laborales que vivimos”. Y también el camino que ella misma ha recorrido “y que me ha servido para alcanzar un crecimiento personal muy importante”.

Cada capítulo de la obra se cierra con un aprendizaje. El “más importante y más difícil” lo expone la enfermera piloñesa de manera muy tajante: “No juzgar a los pacientes”.

Y se explaya Carolina Samalea: “Se trata de no considerar que las personas a las que cuido deben tener la misma escala de valores y las mismas necesidades que yo. La labor del cuidado debe ser acompañar dejando atrás el paternalismo. La empatía no es simpatía”.

Portada del libro de Carolina Samalea. / LNE

"Debo ser la responsable de mi propio cuidado"

Esta filosofía de trabajo y de vida es el resultado de ese rozamiento con la vida que va limando algunas aristas: siendo enfermera novel, Samalea acababa los turnos “muy afectada” porque “me fusionaba con las emociones de aquellos a los que cuidaba”.

La enseñanza de estos cinco lustros es que “hay que estar lo suficientemente cerca de los pacientes para acompañarlos en sus sufrimientos, pero lo suficientemente lejos para no salir herida”.

Los años de trayectoria en una profesión ayudan a conocerse mejor. Y, a estas alturas, la sanitaria del HUCA sabe detectar “cuándo necesito alejarme de mi entorno laboral para no caer en una fatiga que me impediría cuidar bien”. Dicho de otra manera: “He aprendido que yo debo ser la responsable de mi propio cuidado, que nadie más va a ayudarme con eso”.

El momento más duro y el más gratificante

El momento más crítico que recuerda la autora del libro es la pandemia de covid-19: “Fue una situación terrible. Pienso que todos la que la vivimos en primera línea tratamos de olvidarla. Fue muy duro enfrentarse a un trabajo diario en el que sentías que tu vida estaba en riesgo y que, al mismo tiempo, te exigía mantener la cabeza fría para poder cuidar y autoprotegerte a la vez”.

También ha vivido muchos momentos buenos en este cuarto de siglo. “Son muchos, pero me quedo con el día en que una paciente oncológica me invitó a su boda mientras estaba viviendo una situación de salud muy complicada”, relata. Y prosigue: “Celebramos su boda meses más tarde, con una felicidad inmensa. Poco después, falleció y nos dejó un legado y un aprendizaje muy sencillo pero muy complicado a la vez: que hay que celebrarlo todo siempre, sea como sea”.

La esencia de la enfermería es, de algún modo, trasladable a la dinámica de funcionamiento de la sociedad y del planeta: “Si la compasión y los valores del cuidado estuvieran más presentes en las decisiones políticas, el mundo sería un poco mejor”, asevera Carolina Samalea.

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Cómo conseguir el libro

Quienes deseen conseguir el libro “Enfermera en evolución” pueden comprarlo en Amazon tanto en formato digital como físico. También habrá presentaciones. Y en unas semanas estará disponible en las librerías “Rima”, de Infiesto, y “La buena letra”, de Gijón. “Tengo muchas ganas de encontrarme con lectores y conocer su valoración”, enfatiza la autora.