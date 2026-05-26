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El Gobierno destina 4,4 millones de euros a Asturias para Atención Primaria y Comunitaria

La partida del Ejecutivo se destina a impulsar la IA para transcripción en consulta, la renovación de equipamiento clínico y el refuerzo de la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual

Centro de salud de Perchera, de Gijón.

Centro de salud de Perchera, de Gijón. / Juan Plaza

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado este martes destinar 4.489.072 euros a Asturias para Atención Primaria y Comunitaria.

La partida global distribuida para todo el territorio nacional es de 172.425.000 euros asignados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). El objetivo se centra en "reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026", señala un comunicado del Gobierno central.

La medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

El acuerdo da continuidad al compromiso del Gobierno con el fortalecimiento estructural, organizativo y funcional de la Atención Primaria, considerada un eje esencial del Sistema Nacional de Salud.

Ámbitos de actuación

Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.

Asimismo, los créditos permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, impulsar programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.

Una Atención Primaria "más resolutiva y accesible"

Los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad. El acceso al 100% de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente y, tras verificar que las CCAA de régimen común y el INGESA cumplen con los 4 requisitos, todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio

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Con esta inversión, el Ministerio de Sanidad reafirma su compromiso con una Atención Primaria más resolutiva, accesible y adaptada a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud, reforzando su capacidad de respuesta desde una perspectiva comunitaria, preventiva y centrada en las personas.

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