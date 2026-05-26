El Grupo Mixto-Covadonga Tomé y Somos Asturies inician una asesoría jurídica gratuita para personas migrantes

El Grupo Mixto-Covadonga Tomé, junto a Somos Asturies, anuncia la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoría jurídica para personas migrantes en el proceso de Regularización Extraordinaria 2026. El cartel de la iniciativa es obra de la diseñadora e ilustradora María Ortiz.

"Asturies se construye cada día con el trabajo y el esfuerzo de miles de personas que, en algunos casos, siguen sin tener sus papeles en regla. Esta asesoría es nuestra forma de acompañarlas para que puedan acceder a un derecho que la ley ya les reconoce", señaló la diputada Covadonga Tomé.

Colas de personas para acogerse al proceso / Cedida a LNE

El proceso de regularización va dirigido a personas extranjeras en situación irregular que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. También pueden acogerse quienes tengan una solicitud de protección internacional presentada antes de esa fecha. Es imprescindible no tener antecedentes penales. La autorización concedida tendrá una vigencia de un año y permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio estatal.

Esta no es la primera iniciativa de este tipo puesta en marcha desde la Oficina Parlamentaria-Somos Asturies. El mes pasado, el servicio acompañó a decenas de personas en la solicitud de prórroga del alquiler, con un balance muy positivo de personas atendidas.

Colas de personas para acogerse al proceso / Cedida a LNE

"No basta con que exista un derecho si luego la desinformación impide ejercerlo. Lo vimos con la asesoría del alquiler y queremos que esta vez el proceso de regularización llegue a todas las personas que lo necesiten", añadió Tomé.

El servicio estará disponible durante las próximas semanas, en coherencia con el plazo de solicitud del decreto, que cierra el 30 de junio. La atención presencial será de martes a jueves, en horario de 16 a 20 horas, en la Oficina Parlamentaria-Somos Asturies (Plaza Juan XXIII, número 2, Bajo, Uviéu).