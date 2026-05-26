¿Podrán los menores de 16 años ir a los toros en la próxima feria de Begoña? La izquierda une fuerzas para prohibirlo y esta semana es clave
Convocatoria por Asturies-IU y Covadonga Tomé impulsan la iniciativa para que la reforma entre en vigor y creen que es el primer paso para la "desaparición" de la tauromaquia
Quieren vetar además el consumo de alcohol en los espectáculos taurinos
Convocatoria por Asturies-IU y Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto e impulsora de Somos Asturies, han hecho piña para impulsar la reforma legal que impida el acceso de menores de 16 años a las corridas de toros en Asturias y que prohíba además el consumo de alcohol en estos espectáculos.
Xabel Vegas y Covadonga Tomé, portavoces de ambas formaciones, comparecieron este martes ante los medios en Gijón para informar sobre la proposición de ley de Espectáculos Públicos que se debatirá este jueves en la Junta General. Se trata de una iniciativa que la coalición ha vuelto a registrar junto a Tomé tras denunciar “el bloqueo parlamentario ejercido por el Partido Popular durante los últimos tres años”. El PSOE ha apoyado la tramitación de la propuesta, por lo que, a priori, la izquierda contaría con mayoría suficiente para sacarla adelante en el pleno.
Vegas aseguró que Convocatoria por Asturies comparte el objetivo de “acabar con un espectáculo monstruoso” y “sangriento”, en referencia a las corridas de toros, y afirmó que la tauromaquia “está condenada a desaparecer”.
El portavoz parlamentario calificó además el “bloqueo parlamentario” del PP como “un acto de filibusterismo político” que considera “inaceptable” y que, a su juicio, responde a que los populares “saben que este debate lo tienen perdido” en una comunidad “mayoritariamente antitaurina” como Asturias.
Vegas defendió que la reforma legal supone “ir dando pasos” hacia la desaparición definitiva de las corridas de toros y aseguró que las plazas taurinas “van a convertirse en lo que tienen que ser: espacios para la cultura y no para la tortura de animales”.
Por su parte, Covadonga Tomé defendió la necesidad de que “la tauromaquia desaparezca definitivamente” y definió las corridas de toros como “una tortura animal en el centro de una supuesta fiesta nacional”.
La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies explicó además que la nueva iniciativa busca evitar “nuevos bloqueos” parlamentarios y facilitar que la reforma pueda aprobarse “en los plazos más cortos posibles”, con el objetivo de que entre en vigor “antes de la feria taurina prevista en agosto en Gijón”.
Medea López, presidenta de Asturias Antitaurina, mostró también su respaldo a la iniciativa. “Estamos esperanzadas con esta reforma después de dos años. Confiamos en que para la feria taurina de agosto los menores estén alejados de la violencia de la tauromaquia y seguiremos luchando por la abolición de este maltrato y para que los menores de 18 años no puedan acceder”, afirmó.
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