Queipo avisa a Barbón: la ley de Cultura e Identidad ha de ser consensusada "con el principal partido de la oposición" para que no tenga "sesgo sectario"

El presidente regional del PP, Álvaro Queipo, ha afirmado en la mañana de este martes en Oviedo que el proyecto de ley de identidad y cultura de Asturias, que propone el presidente del Principado, ha de ser “tratado de una forma transversal y compartido con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular”.

Queipo ha reclamado que un texto legal de esa “importancia” no salga "de un despacho con un sesgo sectario e ideológico”. En cambio, ha dicho, debe ser compartido “al menos” con el principal partido de la oposición “para asegurarnos de que no es un muro más que divida a los asturianos”. “A día de hoy -ha indicado el presidente popular-, no he recibido ninguna llamada, no tengo ninguna invitación a estudiar ese texto ni sé qué es lo que va a recoger o por dónde se va a orientar, y me preocupa enormemente”.

El asturiano "ya está blindado"

Acerca de la iniciativa, vinculada a esa ley, de Adrián Barbón de blindar la lengua asturiana, Álvaro Queipo ha argumentado que “ya está blindado en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Uso y Promoción”. Por lo tanto, ha proseguido el líder de los populares, “no sé a qué se refieren cuando habla de blindar el asturiano”.

“Habrá que concretar y bajar al detalle a ver qué es lo que quieren hacer con ello, pero digo de antemano que lo que me preocupa es que, una vez más, se utilice el asturiano como arma arrojadiza para dividir a los asturianos”, ha señalado Queipo.

Más protagonismo para el RIDEA

El presidente regional del PP ha convocado a los medios de comunicación delante de la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en la ovetense plaza de Porlier, como gesto de defensa de la actual configuración del RIDEA ante el propósito de IU-Convocatoria por Asturias de transformarlo en una Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias, según propuso este lunes Ovidio Zapico, miembro de la coalición de Gobierno asturiano.

A juicio de Queipo, el RIDEA está dando “un servicio del altísimo valor para la sociedad asturiana” en su papel de profundizar en el conocimiento y la investigación de todos los campos del saber.

El presidente del PP ha indicado que su partido tiene “plena confianza” en el RIDEA y ha anunciado su “compromiso” de que “cuando lleguemos al Gobierno dentro de un año el RIDEA será una parte fundamental de nuestras políticas” como “un organismo que trabaje de forma consultiva y proactiva en cuanto a cultura, a historia de Asturias y a otras ramas del saber”.

Un Gobierno sumido en un "ruido permanente"

Queipo ha querido aprovechar la oportunidad para criticar el “ruido político permanente” en el que, a su juicio, está sumido el Gobierno de Asturias. “Las batallas incesantes, constantes, entre el PSOE e Izquierda Unida están convirtiendo el panorama político asturiano en un hazmerreir, y esto tiene que acabarse ya”, ha subrayado.

El político conservador ha expresado su escepticismo hacia el resultado de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno convocada por Barbón. “No esperamos absolutamente nada, porque esa comisión de seguimiento del pacto de gobierno es exactamente lo mismo que se hace a nivel nacional cuando el presidente del Gobierno llama a los ministros de Sumar para darles un toque de atención".

En esas circunstancias, ha incidido Queipo, se observan "muchas amenazas de ruptura, muchos enfados de cara al público, pero, una vez que están dentro, todo se arregla y todo pasa".

"Que no estropeen más Asturias"

"Al final -ha concluido-, hay cosas que para ellos, y todo el mundo puede pensar de qué hablo, son más importantes que expresar una disconformidad o incluso llegar a una ruptura de gobierno”.

Queipo ha hecho hincapié en que “me da exactamente igual lo que hagan ahora mismo entre ellos” los integrantes del Gobierno autonómico, al que ha denominado “coalición caótica”, con expresiones prácticas como “el tema de la vivienda, donde el Gobierno está acogotado porque tiene que lidiar con las constantes tensiones entre una parte y otra” o la gestión de residuos, ámbito en el que “Asturias está absolutamente bloqueada en cuanto a una estrategia a futuro”.

Ante este panorama, el líder popular ha pedido “por favor” al Gobierno de Asturias “que en este año que queda, hasta las próximas elecciones, donde espero que los asturianos protagonicen un cambio en Asturias que sea decisivo, no estropeen más la situación de esta región, porque a los que va a tocarnos recoger todo esto y gestionarlo mucho mejor nos están poniendo muchos problemas, y al final quien lo está pagando son todos los asturianos”.

Evasivo sobre pactos con Vox

Álvaro Queipo se ha mostrado mucho menos nítido al ser preguntado por las posibles necesidades de un pacto de Gobierno con Vox tras las elecciones autonómicas que se celebren en mayo de 2027.

Interrogado acerca de si "deja la puerta abierta" a pactar con quien sea, ha respondido: “Yo dejo la puerta abierta al cambio. Y creo que, además, hay que tener respeto por lo que la gente vota. Cuando la gente decida y nos diga qué quiere que ocurra en Asturias, mi labor es que ocurra”.

Ante la pregunta de si, como Juanma Moreno en Andalucía, estima que un pacto con Vox es “un lío”, ha señalado: “El lío lo tenemos ahora mismo en Asturias. Si hay una manifestación clara y concreta del lío es lo que está pasando con el gobierno principal de Asturias, este gobierno de coalición.

Interpelado sobre si se propone “captar votantes de Vox”, ha dicho: “Yo no voy a captar votantes de nadie. Yo lo que quiero es ganarme la confianza de los asturianos".

Lo que Queipo se propone en los próximos meses es "intentar ganarme la confianza mayoritaria de Asturias para poder darle un gobierno alternativo, que es bueno por higiene democrática”, frente a “un Partido Socialista que se ancla en el gobierno durante 40 años y lo hace, además, con una desidia evidente porque ha calado que no haciendo nada ganan elecciones, que es lo que ha ocurrido en los últimos años”.