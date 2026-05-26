Las sirenas sonarán este miércoles en Asturias: no se asuste, es un simulacro de Emergencias

¿Cómo avisaría Asturias de un accidente grave en una empresa química? El Servicio de Emergencias del Principado ejecutará este miércoles un simulacro para familiarizar a la población asturiana ante un posible incidente de estas características que incluirá la puesta en funcionamiento de la red de sirenas y el envío de ES-Alert a móviles.

El ejercicio afectará a los concejos de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón, Oviedo y Belmonte de Miranda. El sistema de sirenas, que cuenta con 28 instalado en puntos estratégicos de esta zona de Asturias sonará de forma progresiva entre las 10.00 y las 12.00 horas

Estas alarmas emitirán dos tipos de señales audibles en toda la zona definida: una para indicar el inicio de la alerta (tres señales separadas por intervalos de 5 segundos) y otra para anunciar su finalización (señal continua durante 30 segundos).

La activación de las 28 sirenas que forman parte de esta red se realizará desde el Centro de Coordinación del 112 Asturias del Sepa, en La Morgal, desde la aplicación instalada al efecto.

La prueba incluirá el envío de mensajes a los teléfonos móviles de la población ubicada en las zonas de influencia a través del sistema Es-Alert, en los que se informará de que se trata de un simulacro.

Esta herramienta, que Asturias ya ha probado en ocasiones anteriores y a la que dio uso el verano pasado cuando la oleada de incendios, permite la difusión generalizada e inmediata de alertas en una zona afectada por una emergencia o catástrofe, a través de notificaciones a los móviles de las personas conectadas a las redes de telefonía dentro de un área determinada.

El simulacro comenzará a las 10.00 horas con la activación de las sirenas que cubren las empresas ArcelorMittal Avilés, Fertiberia y Dupont. Las principales áreas afectadas serán Valliniello, Llaranes, Villalegre, La Luz, Versalles, Sabugo y El Nodo.

Media hora más tarde se pondrán en marcha las de ArcelorMittal Gijón y CT Aboño, cuya área de influencia alcanza al puerto del Musel, Campa Torres, el Muselín, Jove, zona oeste de La Calzada, Veriña, Aboño y El Arbeyal.

Le seguirán las alarmas para avisar de accidente en Musel Hub, Exolum y Petróleos Asturianos, que sonarán en La Cuesta, Bárzana, Llamera, Pervera, Albandi, Calera, Xivares, Veriña de Arriba, Zarracina, Montiana, Villar y Sotiello, todas ellas localidades de Gijón y Carreño.

El aviso en la Química del Nalón (La Fábrica) empezará a las 11.30 y alcanzará Soto de Trubia, La Fábrica, Pintoria y Molina.

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Por último, al mediodía los vecinos de La Veiga, Boinás y Villar de Tejón recibirán el mensaje y escucharán las alarmas avisando de un problema en Orovalle Minerals.