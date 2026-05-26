Los socios del Gobierno asturiano tratan de recomponer puentes tras días de máxima tensión: "Hay que preservar el Ejecutivo hasta el final de legislatura"

El PSOE e IU, socios en el Gobierno asturiano, tratan ahora de rebajar la tensión política tras varios días de enfrentamientos en distintos frentes, con Cogersa y el dictamen sobre Cerredo como ejemplos palpables del distanciamiento dentro de la coalición.

La posibilidad de quemar residuos de Cogersa en León, planteada por la Consejería de Movilidad y negada ayer por el Principado tras las amenazas de movilización de IU, fue el episodio de mayor tensión. Este martes, ambos socios han comenzado a lanzar mensajes para intentar sofocar la crisis antes de la reunión de seguimiento del pacto que celebrarán Adrián Barbón, presidente del Principado, y Ovidio Zapico, consejero de Ordenación, de la rama de IU.

“El Gobierno de unidad trabaja día a día por el interés de Asturias, con una agenda centrada en reforzar el estado del bienestar y en mantener a Asturias al margen de la involución que estamos viendo en otras comunidades autónomas. Entre las fuerzas de Gobierno hay diferencias, como es normal, pero somos un Ejecutivo estable y todas esas discrepancias se analizarán en la reunión de seguimiento del acuerdo”, destacó hoy en Arriondas Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado e interlocutora habitual con IU.

Por su parte, Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, defendió la “necesidad de preservar la estabilidad del Gobierno autonómico hasta el final de la legislatura” y aseguró que la coalición mantiene su voluntad de seguir impulsando políticas transformadoras pese a las discrepancias abiertas en las últimas semanas con el PSOE.

Vegas reconoció que la actual legislatura atraviesa “una situación muy particular, con una mayoría de gobierno muy débil”, aunque subrayó que el contexto político obliga a reforzar la continuidad del Ejecutivo progresista. “Lo que tenemos enfrente es tan peligroso... Hablamos de una derecha y una extrema derecha que quieren hacer retroceder las políticas sociales de este país 30 años, como mínimo. Nosotros creemos que el Gobierno progresista tiene que aguantar hasta el último día de la legislatura”, afirmó.

IU pide "voluntad de diálogo"

El dirigente de Convocatoria por Asturies señaló además que la voluntad de la coalición sigue siendo “hacer políticas transformadoras” e “impedir, por supuesto, que gobiernen la derecha y la ultraderecha”. En ese sentido, aseguró que la formación mantiene su disposición al acuerdo con sus socios de Gobierno, aunque reclamó también “voluntad de diálogo”, “voluntad de acordar” y “voluntad de escuchar a los asturianos y las asturianas”.

En relación con el dictamen de la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, rechazado por el PSOE, el portavoz aseguró que la coalición está “de acuerdo con el texto en líneas generales” y valoró positivamente el amplio consenso alcanzado entre la mayoría de grupos parlamentarios. “Nos parece un dictamen muy positivo”, señaló Vegas, aunque precisó que la formación analizará el documento durante los próximos quince días para estudiar posibles aportaciones mediante un voto particular.

Entre las cuestiones que Convocatoria por Asturies considera necesario incorporar, Vegas citó el papel del alcalde de Degaña, Óscar Ancares, cuya exclusión del relato de hechos del dictamen calificó de “inaceptable”.

El portavoz también lamentó que el documento no cuente con un informe jurídico de los letrados de la Cámara, una cuestión que, a su juicio, habría permitido disponer de “el documento más riguroso posible” ante las eventuales consecuencias jurídicas derivadas de la comisión parlamentaria.