El tenso consejo que afronta Cogersa: las incógnitas inundan el regreso de la gerente y el retraso en La Plantona

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, Cogersa, afronta mañana un tenso consejo de administración, marcado por el enfrentamiento abierto en su cúpula directiva, el retraso en la puesta en marcha de La Plantona, del que aún no ha habido explicaciones claras, y la creciente crisis política entre los dos socios del Gobierno asturiano, PSOE e IU, a cuenta de la gestión de los residuos.

En el orden del día del consejo, que se celebrará mañana, figura la sustitución temporal de la actual gerente, Paz Orviz, por la directora técnica, Beatriz García, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Orviz mantiene un profundo distanciamiento con Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente de Cogersa, quien ya afeó públicamente su gestión durante una comparecencia en la Junta General. La gerente no acudió a trabajar la pasada semana al encontrarse de baja laboral, circunstancia que llevó a la Consejería a activar el relevo temporal. No obstante, fuentes conocedoras de la situación aseguran que Orviz regresó ayer a su puesto de trabajo en las instalaciones del consorcio. Pese a ello, la documentación remitida para el cónclave mantiene aún la propuesta de sustitución. La Consejería de Movilidad evitó ayer aclarar la situación de la gerencia.

Fondos europeos y sospechas en un contrato

En el anterior consejo de administración del consorcio salió también a relucir otro de los asuntos más polémicos que afectan actualmente a la entidad: la renuncia a fondos europeos por la incapacidad de gestionar las ayudas. Cogersa renunció a casi cinco millones de euros, aunque la cuantía total afectada podría superar los trece millones.

Durante aquella reunión también se abordó el concurso para adjudicar los llamados puntos limpios de proximidad, que terminó quedando desierto tras la intervención del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). El órgano apreció una posible limitación de la concurrencia, al existir una condición técnica que coincidía con las características de uno de los proveedores.

En ese mismo consejo, Paz Orviz entregó un informe firmado por ella misma sobre el procedimiento seguido en ese expediente. Según recoge el acta oficial, Alejandro Calvo sostuvo que “resulta necesario esclarecer si ha existido algún tipo de connivencia con alguna empresa”, algo que, añadió, justificaría “una explicación detallada de todo el procedimiento”. El documento también señala que el consejero, “si bien no alberga dudas sobre el trabajo de los miembros del consejo ni sobre las actuaciones realizadas en su seno, ello no implica que deba darse por correcto, sin más, todo lo ocurrido a lo largo del procedimiento”, subrayando así la importancia del informe solicitado. Semanas después de aquella reunión, Calvo llegó a afirmar en la Junta General que la gestión de los fondos europeos “no había sido ejemplar”, evidenciando su distanciamiento con Orviz.

Los integrantes del consejo esperan ahora una reunión decisiva para el futuro inmediato del consorcio. “Cogersa está pasando por una época mala, hay que sacarla adelante y resolver los problemas”, aseguró José Ramón Pando, concejal de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo y miembro del consejo de Cogersa.