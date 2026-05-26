Ventiladores en los comedores, temperaturas asfixiantes en las habitaciones y zonas comunes por encima de los 31 grados: los trabajadores de las residencias de mayores de Asturias se plantan ante la ola de calor

Ventiladores en los comedores, trabajadores soportando temperaturas de hasta treinta grados en el interior e incluso más de treinta en habitaciones y zonas comunes, equipos de aire acondicionado que funcionan a medias... Los trabajadores de las residencias de mayores del Principado se han plantado ante lo que consideran un agravio hacia la "dignidad" de quienes cuidan de las personas de edad pues están soportando temperaturas que "superan lo tolerable".

Exigen, en primera instancia, una climatización adecuada y, además, recuerdan que "en plena ola de calor" en el Principado resulta "insostenible" que en mercurio llegue hasta los 31 grados centígrados en espacios para el cuidado de los mayores. "Exigimos un cuidado real hacia nuestros mayores", indican los trabajadores que sufren estos días "temperaturas extremas". "Los mayores no pueden esperar", advierten. Y agregan: "Por el respeto que merecen, es necesaria una solución ya".

La lista de agravios en lo que se refiere a las altas temperaturas en las residencias de mayores alcanza a centro de Piedras Blancas, Infiesto, Moreda, Riaño y Grado. Hay centros donde se han registrado 29 grados centígrados con aparatos de climatización funcionando. "No podemos más", claman quienes se encargan en esos espacios del cuidado de los mayores. En la comarca avilesina, el registro máximo en el interior de las habitaciones es de 31 grados, con cerca del 50% de humedad desde primeras horas del día.

Uno de los avisos de alerta de calor de los trabajadores del ERA. / CSIF

La denuncia que realizan desde la representación del sindicato CSIF en la red de establecimientos residenciales del Principado (ERA) pasa por afrontar el despliegue necesario de climatización en los lugares donde las temperaturas han alcanzado niveles extremos. En este sentido, los protocolos para las residencias geriátricas contemplan la obligación de garantizar una climatización adecuada (entre 22 y 24 grados centígrados, como máximo) y evitar golpes de calor o deshidratación.

En estos casos también resulta fundamental detectar con antelación los síntomas de un posible golpe de calor que son: dolor de cabeza, sensación de boca seca y pastosa, náuseas, vómitos, mareos, piel seca y enrojecida, calambres en brazos, piernas o vientre, desorientación, pérdida de conciencia o confusión.

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También posible acusar un exceso de mortalidad en la población de mayor edad asociado a períodos de tres o más días consecutivos de altas temperaturas no habituales. Sus efectos, según los responsables de Salud Pública, se pueden observar durante dichos períodos o con un retraso de hasta tres días.