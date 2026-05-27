Agenda: qué hacer hoy miércoles 27 de mayo en Asturias

Oviedo

Conversatorio sobre Benín en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a la s 19.30 horas un conversatorio para celebrar 25 años de labor voluntaria en Benín (África), impulsada desde Noreña. Intervendrán Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo; Gonzalo Porras, voluntario de la Fundación Solidaridad con Benín, y Lorena Hevia, miembro de la Fundación Solidaridad con Benín. Presentará el acto Rosa Ruisánchez, miembro de la Fundación Solidaridad con Benín.

Exposición en Villa Magdalena

El Centro Social Villa Magdalena acoge del 22 al 31 de mayo de 2026 la exposición "Florecer despacio", de la artista Karina Orlova (Orikey), una muestra inspirada en la naturaleza asturiana y en la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. Las obras encuentran su inspiración en el océano, la luz, la niebla y la diversidad de la flora de Asturias. A través del color, la luz y el movimiento de las formas, la artista construye una serie de piezas que transitan entre la abstracción y las formas naturales, dejando espacio para las emociones y las interpretaciones personales de cada espectador.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19:30 horas.

Ruta de los fósiles

El Hotel de Asociaciones, en colaboración con el proyecto Ecoempleo del Ayuntamiento de Oviedo organiza la Ruta de los fósiles. Una actividad donde un grupo recorrerá las calles del Oviedo antiguo descubriendo los restos del pasado y conociendo el impacto de nuestras acciones sobre el futuro del planeta. A las 18.00 horas y es necesario inscripción.

Concierto aula violín y viola

El aula de violín y viola de la Escuela de Música ofrece un concierto a las 17.40 horas en el centro.

Presentación literaria

Lana Corujo presenta "Han cantado bingo" a las 19.15 horas en la biblioteca de La Granja. Estará acompañada de Azahara Alonso.

Primavera Barroca

Creada en 2018 por Stéphane Fuget, la compañía lírica Les Épopées encuentra muy rápidamente su lugar en el paisaje musical históricamente informado. La prensa francesa e internacional elogia regularmente los conciertos y grabaciones de Les Épopées, destacando su gesto interpretativo innovador y la fuerza emocional de sus interpretaciones. Actuarán a las 19.30 horas en el Auditorio.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Jornadas de Divulgación Científica

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, las XI Jornadas de Divulgación Científica organizadas por la Fundación Municipal de Cultura (departamento de Educación) ofrecen una aproximación a los "Factores ambientales y sociales" y cómo influyen en nuestra salud.

Pilar Muñoz-Calero. / Córdoba

Para ello habrá dos conferencias, la titulada "La influencia del medio ambiente en la salud humana: de la evidencia a la prevención", a cargo de Pilar Muñoz-Calero, codirectora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Fundación Alborada, y la titulada "Los determinantes sociales y las desigualdades en salud. ¿Qué factores influyen en nuestra salud?", a cargo de Óscar Suárez Álvarez, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. La entrada es libre.

Antiguo Instituto

La Semana "Raíces" reúne moda, territorio y transformación en Gijón, y supone una apuesta por el emprendimiento, la creación textil, la sostenibilidad y el diseño emergente. Hoy tendrá lugar la apertura de la exposición "Raíces. Tejido común".

Escuela de Comercio: cine

Hoy sigue el ciclo cinematográfico: "Ábaco 40 años. Cartografías de una época", organizada por la revista Ábaco de cultura y ciencias sociales, con motivo de su aniversario. La entrada es libre hasta completar aforo. La proyección de hoy será "La gran familia española" de Daniel Sánchez Arévalo (2013). Mientras España sueña con la Copa del Mundo, una familia se juega su propia final.

Iglesia de Fátima

Hoy miércoles, a las 20.15 horas, en la iglesia de Fátima de La Calzada actuarán el Coro Infantil de Gijón, dirigido por Paula Vicente, y el Coro Joven de Gijón, con Rebeca Velasco al frente. Entrada libre

Toma3

Hoy miércoles 27 de mayo, a las 20.30 horas, en el Café-Librería Toma3, en el marco de las jornadas Defoto, tendrá lugar la Proyección de Audiovisuales de Fotografía de Creación. Se proyectarán las siguientes obras: "Escenas de poemas incompletos", de Flora Regina; "Sinfonía natural", Sonia Ortega; "Marsella no es sólo azul", Bea Gil; "Orden y caos. El agua", Manuel Martínez; "Trazos en la oscuridad", Nanolightart; "Fotografía desafinada", Karolo Suárez; "La piel del norte", Nora Escanciano; "Cavalo morto", Isabel Álvarez;_y "Ana y el amor", de José Badás. Las Jornadas Defoto cuentan con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, y con la colaboración de la Biblioteca Pública "Jovellanos" de Gijón, el Museo Barjola, el Encuentro Internacional Fotoperiodismo Asturias, el Proyecto aFoco y el Café-Librería Toma3.

Centro Municipal de El Coto

El ciclo de Cine del Coto tiene hoy en cartel "Sombras en el paraíso", de A. Kaurismäki, 1986. Será a las 19.00 horas y las entradas son libres hasta completar aforo. Se proyecta en versión original subtitulada en español.

Escuela de Comercio-Ateneo

A las 19.00 horas hoy en el Ateneo Jovellanos se presenta el libro "...Y se llamaba Rebeca", con José Martín Lanchas, socio del Ateneo y quien presentará la que es su última novela acompañado por la poeta y directiva del Ateneo Nieves Viesca.

Centro Municipal de El Llano

Hoy, a las 19.00 horas, tendrá lugar un concierto de fin de curso de guitarra española de la Universidad Popular, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Librería café La Revoltosa

En la librería café de la calle Juan Alonso 12 hoy se presenta a las 19.30 horas la última novela de Santi Fernández Patón, publicada po editorial Carpe, "Última escala". Acompañará al autor el profesor de filosofía y escritor Xandru Fernández.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. De abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Charla divulgativa sobre eclipses

Santiago Gándara, director del Observatorio Municipal del Monte Deva (Gijón) y vicepresidente de la Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA., explicará todo lo que se debe saber sobre uno de los fenómenos más esperados de los últimos años, detallando qué es exactamente un eclipse y qué se va a poder ver el 12 de agosto. Será a las 19.30 horas en el Palacio de Valdecarzana. La entrada es libre hasta completar aforo.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Presentación del libro "Las cuencas mineras de Asturias: la crisis y sus narrativas"

Mieres acoge hoy la presentación del libro "Las cuencas mineras de Asturias: la crisis y sus narrativas", de la historiadora Irene Díaz Martínez, que da inicio al ciclo "Borrina y Orbayu. Jornadas de Historia de Asturias". La autora estará acompañada por Darío Díaz y Sofía Gutiérrez en una conversación abierta al público sobre memoria, desindustrialización e identidad en las cuencas mineras asturianas. Será a las 19.30 horas, en el salón de actos de la casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Presentación del libro "434 días en defensa de los puestos de trabajo de Altos Hornos del Mediterráneo"

Hoy, a las 19.30 horas, en el Centro de Creación Escénica Álvarez-Nóvoa de La Felguera, tendrá lugar la presentación del libro "434 días en defensa de los puestos de trabajo de Altos Hornos del Mediterráneo", en Enrique González de Andrés, doctor en Historia y vinculado al Centro Superior de Investigaciones Científicas.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición "El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta mañana esta muestra organizada por el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes. A través de 38 paneles distribuidos en nueve bloques, la exposición recorre la epopeya de la expedición Magallanes-Elcano, que hace más de 500 años completó por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 y, tres años después, solo un puñado de supervivientes regresó a puerto. El itinerario reúne imágenes representativas, muchas de ellas reproducciones de fondos del Museo Naval, para mostrar las principales etapas de aquella travesía. Horario de visitas: de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Taller de memoria en Nueva de Llanes

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge hasta el 1 de julio un taller gratuito de memoria dirigido a mayores de 55 años. Las sesiones se celebrarán los miércoles, de 11.00 a 13.00 horas, y trabajarán la atención, la concentración, el lenguaje, el cálculo, la orientación y otros aspectos relacionados con la estimulación cognitiva. Organiza Solidaridad Intergeneracional. Inscripciones presenciales en la Casa de Cultura, en los teléfonos 985 410 106 y 679 389 399, o en los correos culturanueva@ayuntamientodellanes.com y siasturias@solidaridadintergeneracional.es.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal presenta hasta el 28 de mayo la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta el 29 de mayo la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Exposición en La Caridad

Noticias relacionadas

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.