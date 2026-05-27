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Armón construirá dos barcos remolcadores para Salvamento Marítimo por casi 80 millones de euros

El grupo asturiano logró el contrato tras recurrir la adjudicación inicial a la compañía vasca Zamakona

El barco remolcador &quot;Luz de Mar&quot;, construido por Armón para Sasemar

El barco remolcador "Luz de Mar", construido por Armón para Sasemar / Armón

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El grupo de construcción naval Armón, con sede en Navia, sigue sumando grandes contratos. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) ha hecho oficial la adjudicación definitiva a Astilleros Armón Vigo, una de las filiales del grupo asturiano, del diseño, construcción y suministro de dos nuevos buques de salvamento y asistencia marítima. El contrato se ha cerrado por un importe total de 79.980.000 euros, apenas 20.000 euros por debajo del presupuesto máximo de licitación.

Según recoge la documentación técnica del contrato, el proyecto consiste en el suministro de dos barcos altamente especializados en remolque de altura, misiones de búsqueda y rescate (SAR) y capacidades específicas de lucha contra la contaminación marítima. Las nuevas unidades, que se fabricarán en Vigo, contarán con 58 metros de eslora y 15 metros de manga, capacidad de tiro a punto fijo igual o superior a 100 toneladas, gran autonomía, un diseño optimizado para facilitar las operaciones en condiciones adversas y una grúa principal en la cubierta.

El contrato había sido adjudicado inicialmente a la compañía vasca Zamakona, pero fue recurrido por Armón (que consideraba que a su rival se le habían concedido más puntos de forma injustificada) y finalmente ha sido adjudicado al grupo asturiano.

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Fuentes de Sasemar señalaron que la adquisición conjunta de estas unidades responde a una "necesidad urgente de renovación de la flota" de remolcadores debido al alto grado de obsolescencia de las embarcaciones en servicio. Sasemar cuenta con nueve buques remolcadores, entre ellos el "Luz de Mar" y el "Miguel de Cervantes", entregados por Armón Vigo en 2005. Además, Auxiliar Naval del Principado, otra de las filiales de Armón con sede en Puerto de Vega (Navia) y especializada en embarcaciones de aluminio, ha fabricado para Sasemar decenas de pequeñas embarcaciones de intervención rápida, las conocidas como "salvamares".

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