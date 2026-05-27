Asturias prorroga las restricciones para el ganado frente a la dermatosis nodular contagiosa: suspendidas las ferias hasta el 31 de julio

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha prorrogado hasta el 31 de julio las medidas cautelares adoptadas para proteger la cabaña bovina asturiana frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), en el período de máxima actividad de los insectos que actúan como vectores transmisores, principalmente mosquitos y moscas. Esta enfermedad viral afecta al ganado bovino y puede acarrear graves consecuencias tanto para la cabaña ganadera como para los movimientos comerciales del sector.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), mantiene la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino. Asimismo, se prorroga la suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero, donde únicamente se permite la compraventa de ejemplares nacidos o censados en explotaciones asturianas antes del 1 de marzo.

Además, todos los vehículos destinados al transporte de ganado deberán someterse a procesos de limpieza, desinfección y desinsectación, tanto en los movimientos de entrada y salida de animales como cuando circulen vacíos. Los servicios veterinarios oficiales, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se encargarán de velar por el cumplimiento de estas medidas.

El Gobierno de Asturias recuerda que la principal herramienta de prevención es reforzar al máximo las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado vacuno y durante el transporte de animales. En este sentido, se recomienda intensificar la limpieza, desinfección y desinsectación tanto de las instalaciones como de los propios animales. También resulta fundamental evitar la entrada en las explotaciones de vehículos procedentes de otras ganaderías, dado el elevado riesgo sanitario que suponen.

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Por su parte, la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria continúa colaborando con los servicios veterinarios de Salud Pública que operan en los mataderos, así como con los profesionales del sector y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para reforzar la vigilancia y facilitar la detección precoz de posibles casos.