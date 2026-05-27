El auge del vapeo entre los adolescentes asturianos preocupa a los médicos: "Es un problema de salud pública de primera magnitud"

La Sociedad Asturiana de Medicina de Familia y Comunitaria (SAMFyC) ha alertado del avance del vapeo entre la población joven. El 7% de los adolescentes de entre 14 y 18 años y el 25% de los jóvenes de 19 a 24 años consume cigarrillos electrónicos.

“Los resultados son claros, preocupantes y reveladores: aunque el consumo de tabaco convencional sigue descendiendo lentamente, estamos asistiendo a un cambio de paradigma con la irrupción de los nuevos productos de nicotina, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes”, indica la SAMFYC con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo.

Una encuesta online realizada entre el 30 de marzo y el 28 de abril concluye que, en Asturias, el 44,3% de las personas participantes se declara no fumadora, el 36,6% exfumadora y el 19,2% fumadora. “La prevalencia es moderada-alta comparada con tendencias nacionales descendentes”, señala el grupo de abordaje del tabaquismo de la SAMFyC.

El cigarrillo convencional continúa siendo la principal forma de consumo, con un 68%, seguido del tabaco de liar (29%), el cigarrillo electrónico (5%) y los dispositivos de tabaco calentado (7%). Los hombres fuman más (23,5%) que las mujeres (17,5%).

El problema más preocupante

El vapeo constituye, a juicio de los médicos de familia, el problema más preocupante. El motivo es que ya no se trata de “un fenómeno marginal”, dice la SAMFYC, sino de “un problema de salud pública de primera magnitud entre adolescentes y jóvenes”.

El consumo dual (tabaco y vapeo) es muy elevado, enfatizan los médicos. “Más del 90% de los fumadores jóvenes combinan productos”, concretan.

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Aunque la prevalencia global de tabaquismo se mantiene por debajo de registros históricos, cada año fallecen en Asturias alrededor de 3.000 personas por causas relacionadas con el tabaquismo. La SAMFyC hace hincapié en que “el tabaco continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública y una de las primeras causas evitables de enfermedad y muerte prematura”.