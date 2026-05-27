Chollos para volar, billetes baratos en el AVE y el peaje más caro de la historia: así afronta Asturias el verano en sus comunicaciones

Asturias afronta un verano especialmente movido en materia de comunicaciones, con obras relevantes en el trazado ferroviario, cambios constantes en los precios de los billetes de alta velocidad, una oferta récord de destinos en el aeropuerto regional y la autopista del Huerna en el foco por su deterioro y las afecciones derivadas de varios trabajos de mantenimiento. A ello se suma el impacto de un colosal argayo que ha condicionado la circulación durante meses. Así se presenta la temporada estival para miles de viajeros asturianos.

La alta velocidad

Asturias encara otro verano marcado por las obras vinculadas a la alta velocidad ferroviaria. Hasta finales de julio habrá un recorte de unas 24.000 plazas debido a los trabajos que Adif ejecuta en Palencia para avanzar en la conexión del AVE con Cantabria. Las restricciones afectarán especialmente a la tarde de los sábados y a buena parte de las mañanas de los domingos, cuando en numerosos fines de semana no habrá circulaciones ferroviarias entre Asturias y la Meseta.

Las incidencias vuelven a poner a prueba la paciencia de los usuarios habituales del AVE asturiano, que apenas dos años después de la llegada de la alta velocidad siguen conviviendo con cortes, cambios de horarios y una oferta muy condicionada por las obras en distintos puntos del corredor.

En paralelo, el precio de los billetes también atraviesa semanas de constantes variaciones. Tras varios meses de cierta caída de tarifas, motivada por un pequeño descenso de la demanda entre semana, vuelve a apreciarse una estabilización de los precio. Para las primeras semanas de junio, los importes vuelven a acercarse a los de hace un año, con billetes que rondan los 60 euros en numerosos servicios, a excepción de los Avlo, la marca de bajo coste de Renfe.

Sin embargo, esa tendencia vuelve a revertirse en julio, con tarifas promocionales.

La compañía ferroviaria, además, ha lanzado una campaña promocional con plazas desde quince euros para viajar entre el 22 de junio y el 13 de septiembre, coincidiendo con la operación verano y el aumento de desplazamientos vacacionales. Para Asturias incluye billetes desde los 19 euros a Madrid en determinadas frecuencias. El sistema de precios funciona mediante algoritmos que ajustan las tarifas en función de la demanda y de la antelación con la que se adquieren los asientos, una estrategia con la que Renfe trata de incentivar la compra temprana.

Pese a ello, las quejas de usuarios continúan siendo habituales. Muchos viajeros denuncian la dificultad para encontrar billetes con pocos días de margen y la rápida desaparición de plazas en determinados horarios. Un usuario frecuente llegó recientemente a pagar más de 60 euros por un trayecto combinado entre Madrid, Valladolid y León para después regresar a Asturias por carretera, ante la imposibilidad de encontrar un asiento disponible con apenas una semana de antelación.

El aeropuerto

El aeropuerto de Asturias afronta, por su parte, una de las temporadas aéreas de verano más ambiciosas de su historia. La instalación de Santiago del Monte contará este año con 30 destinos directos y una oferta récord superior a 1,6 millones de plazas entre abril y octubre.

La programación incluye conexiones con 19 ciudades españolas y once destinos internacionales repartidos por nueve países europeos, consolidando así el crecimiento que el aeropuerto regional viene registrando desde el final de la pandemia.

Volotea, la principal aerolínea con presencia en Asturias, mantiene una apuesta muy fuerte por el Principado y comercializa vuelos desde veinte euros a destinos como Oporto, Ibiza, Granada o Sevilla. La compañía también opera la ruta con Madrid durante dos días a la semana, concretamente los viernes y los lunes, tratando de captar tanto tráfico turístico como viajeros de fin de semana.

Muy distinta es la situación en la conexión tradicional con la capital. Los precios de Air Nostrum, la filial regional de Iberia, continúan disparados en numerosas fechas de junio, con billetes que superan los 300 euros en algunos vuelos. Una situación que ha generado críticas entre usuarios y empresarios, especialmente por tratarse de una ruta estratégica para Asturias.

A partir de junio comenzará además a operar Air Europa en el corredor con Madrid, un movimiento con el que se pretende estabilizar la pérdida de plazas derivada de la reducción de operaciones de Iberia y aumentar la competencia en una de las conexiones más demandadas del aeropuerto asturiano.

El Huerna

La autopista del Huerna también atraviesa un verano complejo. Las obras en varios túneles de la infraestructura y las consecuencias del gran argayo registrado meses atrás siguen condicionando la circulación en la principal vía de conexión por carretera entre Asturias y la Meseta.

Los trabajos han provocado estrechamientos, desvíos y limitaciones de velocidad en distintos puntos del trazado, generando retenciones especialmente intensas en jornadas de elevada afluencia de tráfico. La previsión es que las actuaciones derivadas del argayo queden finalizadas a lo largo del verano, aunque las molestias para los conductores continúan siendo una constante.

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Mientras tanto, el peaje del Huerna mantiene su precio en 16,20 euros por trayecto, una de las tarifas más elevadas de la red estatal para una infraestructura que vuelve a estar en el centro del debate político y social en Asturias, tanto por su coste como por el estado de conservación de algunos tramos.