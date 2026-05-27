Conductores sorprendidos por el simulacro de sirenas y mensajes de alerta en la "Y" de Asturias

El ejercicio del Servicio de Emergencias del Principado desde primeras horas de la mañana de este miércoles a modo de simulacro de un accidente grave en empresas químicas, incluyendo sirenas y envío de mensajes del sistema ES-Alert a móviles, ha puesto en alertar a los conductores que se encontraban en la "Y" y desplazándose entre los concejos donde se desarrollaba esta medida: Avilés, Carreño, Corvera, Gijón, Oviedo y también Belmonte de Miranda.

El objetivo del ejercicio es que la población se familiarice con este tipo de iniciativas y recuerde las medidas de autoprotección. Al mismo tiempo, permitirá verificar el correcto funcionamiento de la red de sirenas.

Susto de la autopista

El simulacro se prolongó desde las diez de la mañana y hasta el mediodía y en total se hicieron sonar las 28 sirenas que conforman la red, instaladas en puntos estratégicos de cobertura. Estas alarmas emitían dos tipos de señales audibles en toda la zona definida: una para indicar el inicio de la alerta (tres señales separadas por intervalos de 5 segundos) y otra para anunciar su finalización (señal continua durante 30 segundos).

"Aparte del susto que te da conduciendo, me pareció un peligro porque entiendo que lo estábamos escuchando todos los conductores a 120 kilómetros por hora", subrayó una de las automovilistas afectadas que se desplazaba a primera hora de este miércoles entre Avilés y Oviedo.

La alerta, en la pantalla de un móvil / Lne

Bastó con que el reloj marcara las 11.00 horas para que en la playa del Arbeyal y sus alrededores sonara con gran intensidad la sirena que se activó en El Musel en el marco del simulacro ante un posible accidente grave en una empresa química. "Se agradece que hayan explicado bien previamente por qué iban a hacerlo. Si no lo hubieran hecho me hubiera llevado un buen susto", comentó el gijonés Eduardo Holgado, quien manifestó que "vemos que cada vez se hacen más pruebas de este tipo, pero es algo positivo".

Móviles con un fuerte pitido y señales de radio en suspenso o podcast que se desconectaron fue la primera señal de alerta que recibieron otros.

El aviso en Gijón

En torno a las once de la mañana, la mayoría de los vecinos de la zona Oeste de Gijón recibieron un mensaje de alerta en sus teléfonos. Sin embargo, hubo otros a los que no les apareció ese aviso. "Deberían revisarlo o explicar mejor lo que hay que hacer para que a todos nos llegue", confirmó Eduardo Holgado.

La prueba incluía el envío de mensajes a los teléfonos móviles de la población ubicada en las zonas de influencia a través del sistema Es-Alert, en los que se informa de que se trata de un simulacro. Esta herramienta de protección civil permite la difusión generalizada e inmediata de alertas en una zona afectada por una emergencia o catástrofe, a través de notificaciones a los móviles de las personas conectadas a las redes de telefonía dentro de un área determinada.

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La activación de las sirenas se realiza desde el Centro de Coordinación del 112 Asturias del Sepa, en La Morgal, desde la aplicación instalada al efecto.