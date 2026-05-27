Un conocido abogado asturiano, investigado en la nueva causa que golpea al PSOE por la trama de la "fontanera" Leire Díez

El abogado ovetense Jacobo Teijelo figura entre las personas investigadas en una nueva causa que afecta al PSOE a través de la trama de la "fontanera" del partido Leire Díez y que saltó este miércoles a la primera línea política después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudiesen a la sede socialista de Ferraz para entregar un requerimiento de documentación. La investigación se centra en presuntas transacciones económicas realizadas en el marco de una trama orientada, supuestamente, a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al propio Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, y a otras seis personas, entre las que se encuentra Teijelo, al que se investiga por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Teijelo es el abogado encargado de la defensa de Santos Cerdán y ya le acompañó en su comparecencia en el Senado el pasado mes de diciembre. Hace un año también estuvo en el foco mediático tras conocerse la existencia de una reunión en la que participaron la exmilitante socialista Leire Díez (imputada también en estos hechos), el empresario Alejandro Hamlyn y otras personas.

En un audio filtrado de ese encuentro se apuntaba a la supuesta intención de Díez de obtener información comprometedora sobre Antonio Balas, jefe de la UCO. El letrado se mostró entonces indignado por la difusión de la grabación y aseguró que “lo que se escucha de la reunión está descontextualizado”. Sobre el supuesto pacto que Díez ofrecía al empresario, se limitó a señalar que “son soluciones previstas en la ley”.

El abogado afirmó además en aquel momento que no tenía relación alguna con el PSOE. Teijelo, natural de Oviedo y afincado en Madrid, es un reconocido penalista conocido por su estrategia centrada en buscar nulidades procesales. A lo largo de su carrera ha participado en procedimientos de gran repercusión mediática. Entre otros casos, ejerció la defensa de Abu Dahdah, considerado líder de Al Qaeda en España, y también del narcotraficante gallego Sito Miñanco.

El magistrado dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Leire Diez Cas, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver, que llevó la defensa de Koldo en el caso de las mascarillas, por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También está investigado el guardia civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, y que está imputado en el caso hidrocarburos, por delito de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

El magistrado, además, apunta al exnúmero dos de Cerdán en la Secretaría de Organización socialista, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano -que al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo- y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos. Respecto a ambos fuentes de la Audiencia Nacional señalan que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en "la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", pero se debe esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.