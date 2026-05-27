El debate sobre la presión fiscal en Asturias: ¿se están yendo realmente los más ricos de la región?

Asturias tiene los tipos máximos del impuesto de Sucesiones más elevados de España (36,50%), según los análisis comparativos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Además, si la herencia es cuantiosa y quien la recibe no es un ascendiente o un descendiente directo, o el cónyuge, entran en juego factores multiplicadores que disparan los tipos hasta los niveles más elevados de la Unión Europea (80,3%), según un informe comparativo de la Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad.

Preguntado por el impuesto a las herencias, el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas), Íñigo Cabal, destacó recientemente la "desventaja fiscal" para los contribuyentes del Principado y puso sobre mesa una cifra y dos preguntas: "solo quedan diez contribuyentes que paguen grandes fortunas en Asturias, ¿donde están el resto?, ¿se ha ido a otras comunidades por culpa del impuesto de Sucesiones?".

El dato que aporta Cabal es cierto. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Hacienda (correspondientes al ejercicio de 2023), en Asturias hay diez contribuyentes del impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que afecta a los patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros. Esa es la cuantía mínima a partir de la cual el Gobierno central considera que se trata de un gran patrimonio. Teniendo en cuenta el dato citado por el presidente de Aefas, que es el mismo que aporta Hacienda, podría deducirse que en Asturias solo hay diez contribuyentes con un patrimonio de más de 3 millones de euros. Pues no.

Para evitar la doble imposición, los contribuyentes del impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad en el impuesto sobre patrimonio, al que están obligados todos los contribuyentes cuyas bases imponibles superen los 700.000 euros y en las que se pueden deducir préstamos y el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por lo que, como norma general, se puede decir que los obligados son los asturianos que superan el millón de euros de patrimonio.

En Asturias, todas las bases imponibles de más de 3 millones –las en teoría afectadas por el impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas– ya pagan impuesto sobre Patrimonio y los tipos que se aplican son superiores a los del impuesto temporal estatal hasta los 10,6 millones de euros. A partir de esa cifra, los tipos aplicables son mayores en el impuesto estatal (3,5%) que en el cedido a la comunidad autónoma (3%) y por ello esos contribuyentes deben abonar la diferencia. Es decir, en Asturias, solo a partir de patrimonios de más de 10,6 millones de euros se paga impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas (por importe de la diferencia), pero no entre 3 y 10,6 millones. Por lo tanto, los diez contribuyentes que pagan ese tributo estatal en Asturias –a los que aludía Íñigo Cabal– tienen patrimonios de más de 10,6 millones, más del triple de lo el Gobierno central considera grandes fortunas. Además, Hacienda solo ha hecho públicos datos de 2023, por lo que aún no se sabe si aumenta o se reduce la cifra para constatar si hay o no una fuga de contribuyentes.

Lo que pagan todos los contribuyentes millonarios asturianos es el impuesto sobre Patrimonio y, según datos de la Agencia Tributaria, en la campaña de 2024 un total de 4.658 asturianos presentaron declaración y para la presente campaña (la correspondiente al ejercicio de 2025) se espera un aumento de los contribuyentes, hasta 4.877, un 4,7% más. Además, también se incrementará la recaudación el 17,8%, al pasar de 28 a 33 millones de euros.

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