EDP activa la conversión de Soto de Ribera, la última térmica de carbón de Asturias, como central de gas

La multinacional energética EDP ha iniciado los trámites ambientales para transformar el grupo 3 de la térmica de carbón de Soto de Ribera en una central de gas, un cambio tecnológico similar al llevado a cabo el pasado año por EDP y el Grupo Masaveu para transformar el grupo 2 de carbón de Aboño.

La central de Soto de Ribera es la única que sigue consumiendo carbón en Asturias. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha autorizado su cierre porque sigue operando como una especie de reserva eléctrica de emergencia para garantizar el suministro en el área central de Asturias. No obstante, para cumplir con ese papel no tiene por qué seguir consumiendo carbón, una fuente expulsada del mercado eléctrico por los sobrecostes de sus emisiones y por las desventajas con respecto a otras fuentes.

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En ese contexto, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, EDP sopesa la conversión de la térmica de Soto de Ribera en central de gas. No ha tomado una decisión definitiva –se adoptará a lo largo de este año– pero ya está adelantando la tramitación. El pasado 13 de mayo, el nuevo consejero delegado de EDP en España, Duarte Bello, señaló que la compañía ya había solicitado la licencia para la conversión y ahora ha iniciado los trámites ante el Ministerio para la Transición Ecológica para la evaluación ambiental del proyecto.

Inversiones de más de 21 millones en seis hidráulicas de Asturias Las compañías Repsol, EDP y Altano Energy proyectan inversiones que suman más de 21,3 millones de euros para la renovación de seis centrales minihidráulicas de Asturias. Estos proyectos han obtenido más de 7,1 millones de euros de ayudas de fondos europeos en la segunda convocatoria del programa "REPOTEN 2" para la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW. Repsol prevé invertir 7,56 millones de euros en la renovación de la central de Arbón, en Villayón (para la que ha obtenido una ayuda de 2,5 millones) y 2,77 millones en la renovación de la central de Camarmeña, en Cabrales (para la que ha obtenido 800.000 euros). Por su parte, EDP prevé invertir 3,49 millones en la central de La Florida, en Tineo (recibirá 1,05 millones de ayudas) y casi un millón de euros en el dragado de una de las presas que alimentan la central de La Malva, en Somiedo (recibirá 300.000 euros). Finalmente, Altano Energy invertirá 5,28 millones en la central de Camporriondi, en Amieva (obtiene 2,04 millones) y 1,36 millones en la central de Restaño, también en Amieva (con ayudas de más de 448.000 euros).