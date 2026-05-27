La gerente de Cogersa, tras las críticas del Principado a su gestión: "Me siento apoyada"

En medio de una fuerte tensión política, el Gobierno regional (PSOE e IU) ha intentado trasladar esta tarde una imagen de unidad alrededor del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), que en los últimos días ha estado en el foco por la división interna en su cúpula y el retraso en la puesta en marcha de La Plantona, entre otros asuntos.

Esta tarde se celebró en la sede de Cogersa, en Oviedo, un consejo de administración en el que se vieron las caras Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente del Consorcio, y Paz Orviz, actual gerente, de vuelta tras una baja laboral de una semana.

El encuentro se produjo después de varios días en los que Calvo criticó públicamente la gestión de Cogersa. Esta misma mañana, en la Junta General, indicó que "hay que mejorar la gestión, es evidente; cada vez que surge un problema hay que explicarlo y eso es lo que pide este consejero, porque es lo que pide este Gobierno".

Tras el consejo celebrado hoy, Calvo y Orviz atendieron a los medios intentando dar normalidad a la tensión vivida en los últimos días. De momento, la sustitución temporal que estaba en marcha por la baja de Orviz, y que figuraba en el orden del día, quedó anulada tras la vuelta de la gerente.

"Me siento apoyada"

"A nivel personal me siento apoyada por todos los trabajadores de Cogersa, por los ayuntamientos y por el consejo de administración, presidido por el consejero (Calvo)", indicó Orviz tras el consejo. "Estoy trabajando con total normalidad y con muchas ganas de que las cosas salgan adelante y de que los proyectos sirvan para que Asturias se ponga en primera fila", añadió.

Calvo, por su parte, señaló que la sustitución temporal que estaba en marcha para nombrar a Beatriz García estaba vinculada a la baja de Orviz, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA. "Lo responsable era asegurar el funcionamiento del consorcio y lo hemos ratificado con la propia gerente", se limitó a decir el consejero.

Antes, Calvo indicó que el Consorcio está "recuperando la actividad con la gerencia, más allá de estos dimes y diretes" y destacó que "hay momentos mejores y peores, pero esa es la forma con la que hay que trabajar y con la confianza mutua que corresponde, la que tenemos que depositar en las personas con las que colaboramos".

El Consejero, a su vez, afirmó que la incógnita sobre qué hacer con el combustible sólido recuperado (CSR) que produzca La Plantona una vez esté en funcionamiento, y para el que aún no hay uso, sigue sin estar despejado. "Cuando la planta entre en funcionamiento y produzca CSR, los niveles de almacenamiento nos obligarán a buscar una solución que todavía no está sobre la mesa", indicó. Calvo, como ya hiciese Guillermo Peláez, descartó la opción de llevarlo a la cementera de La Robla (León), después de que IU amenazase con movilizaciones.

Sobre La Plantona, indicó que se mantiene el escenario de que esté funcionando a pleno rendimiento en otoño, pese a que operarios de Valtalia, la compañía que la operará al principio, ya deberían estar trabajando. "Hay que hacerlo de forma prudente, porque eso nos dará mejores resultados", señaló.

En el consejo también se acordó sacar a licitación el mantenimiento de La Plantona por un valor estimado de 26,02 millones de euros (sin IVA) para la duración máxima prevista del contrato, de cinco años. Ese contrato estará listo en un plazo de entre cuatro y seis meses.