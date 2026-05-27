El Gobierno regional insiste en asumir las competencias ferroviarias

El Gobierno regional reiteró hoy su intención de asumir las competencias ferroviarias, en manos del Estado, aunque admitió “un buen avance” en esa materia. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, destacó en la Junta General que Asturias “debe ir hacia un modelo más accesible, eficiente y conectado con la demanda real” e indicó que “la hoja de ruta es clara: seguir avanzando y acelerar las inversiones para completar el plan de cercanías”.

Calvo dijo que la intención es “avanzar hacia una integración del sistema público asturiano, reforzar la capacidad de decisión, con más soberanía y completar las inversiones”. Admitió que le gustaría que el plan fuese “más deprisa”, pero destacó “la relación constante” en materia ferroviaria con el Ministerio, al contrario que en otros ámbitos, como el peaje del Huerna, lo que se materializará en el anuncio de “nuevas inversiones” esta semana.

También insistió en que la región cuenta con un “sistema de transporte público ejemplar”, si bien “a medio plazo tenemos que hablar de soberanía”.

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Por su parte, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, que interpeló a Calvo, hizo hincapié en que nadie del Principado se viese con el presidente de Renfe en una visita reciente del dirigente de la compañía pública y pidió saber cuándo se va a cumplir la renovación de la flota regional de ancho métrico, después del “bochorno” por el error de diseño de más de una treintena de trenes que no se ajustaban a las medidas de determinados túneles de la red ferroviaria del norte, el llamado “Fevemocho”.