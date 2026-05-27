El Gobierno regional insiste en asumir las competencias ferroviarias
Alejandro Calvo destaca el buen entendimiento con el Ministerio en materia ferroviaria y la hoja de ruta clara para completar las inversiones en Asturias
El Gobierno regional reiteró hoy su intención de asumir las competencias ferroviarias, en manos del Estado, aunque admitió “un buen avance” en esa materia. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, destacó en la Junta General que Asturias “debe ir hacia un modelo más accesible, eficiente y conectado con la demanda real” e indicó que “la hoja de ruta es clara: seguir avanzando y acelerar las inversiones para completar el plan de cercanías”.
Calvo dijo que la intención es “avanzar hacia una integración del sistema público asturiano, reforzar la capacidad de decisión, con más soberanía y completar las inversiones”. Admitió que le gustaría que el plan fuese “más deprisa”, pero destacó “la relación constante” en materia ferroviaria con el Ministerio, al contrario que en otros ámbitos, como el peaje del Huerna, lo que se materializará en el anuncio de “nuevas inversiones” esta semana.
También insistió en que la región cuenta con un “sistema de transporte público ejemplar”, si bien “a medio plazo tenemos que hablar de soberanía”.
Por su parte, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, que interpeló a Calvo, hizo hincapié en que nadie del Principado se viese con el presidente de Renfe en una visita reciente del dirigente de la compañía pública y pidió saber cuándo se va a cumplir la renovación de la flota regional de ancho métrico, después del “bochorno” por el error de diseño de más de una treintena de trenes que no se ajustaban a las medidas de determinados túneles de la red ferroviaria del norte, el llamado “Fevemocho”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa