Lubina, cazón y delfín mular: las especies que analizarán investigadores asturianos para evaluar la presencia de contaminantes en los fondos marinos

El equipo de investigación ARENA (Aula de Recursos Naturales) de la Universidad de Oviedo lidera el proyecto nacional "BIOACUMAR", una iniciativa enmarcada en el programa Pleamar 2025 que busca evaluar el impacto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos. Los trabajos se desarrollarán en el litoral asturiano y andaluz, abarcando distintas demarcaciones marinas que permitirán analizar posibles variaciones geográficas en los niveles de contaminación.

La iniciativa analizará la presencia y distribución de antibióticos y hormonas sintéticas en el medio marino, así como la presencia de bacterias resistentes y genes de antibiorresistencia a antimicrobianos.

El proyecto pretende evaluar el riesgo ambiental derivado de la bioacumulación de estos compuestos para proteger la seguridad alimentaria y la salud ecosistémica bajo el enfoque integrado 'One Health', que reconoce la interconexión entre la salud ambiental, animal y humana.

Para ello se utilizarán como bioindicadores especies de interés pesquero como la lubina -tanto de origen salvaje como acuícola- y el cazón, además del delfín mular, una especie "clave" para el estudio del estado ambiental de los ecosistemas marinos.

Según han explicado los genetistas de la Universidad de Oviedo Yaisel J. Borrell y Laura Miralles, los resultados permitirán evaluar los riesgos asociados tanto al estado de los ecosistemas como a la seguridad alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas.

El consorcio encabezado por la Universidad de Oviedo está integrado también por las universidades de León y Cádiz y por la organización CIRCE (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos).

Acciones en marcha

Actualmente ya se están llevando a cabo las primeras acciones de campo, con campañas para la toma de biopsias de piel en delfines mulares en el litoral andaluz y la recogida de muestras de lubina y cazón en Asturias.

El proyecto celebrará el próximo 24 de junio su jornada de inicio en la Universidad de Cádiz.

Noticias relacionadas

El consorcio encabezado por la institución académica asturiana está integrado también por las universidades de León y Cádiz y por la organización CIRCE (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos). Cuenta además con la participación del Centro de Investigación en Salud Ecosistémica y de la Fauna Silvestre (CREWH) y la colaboración de entidades como el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias, la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias (FECOPPAS) y la Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias (OPASTURIAS).