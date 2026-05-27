¿Cuándo se irá de Asturias la sofocante ola de calor? Los termómetros bajarán de golpe más de diez grados

¿Cuándo Asturias será Asturias? ¿Cuándo dejará de parecer Andalucía? ¿Cuándo se irá esta sofocante ola de calor? Tras siete días con los termómetros por encima de los 30 grados, la región irá poco a poco volviendo a la normalidad, volviendo a ser primavera. Así y según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas bajarán de aquí al fin de semana más de diez grados de golpe. Gijón pasará de los 34,6 grados registrados hoy a los 23 del sábado. De igual forma, el mercurio en Oviedo se desplomará de los 33,5 de este miércoles a los 22. En cualquier caso, este descenso térmico será pasajero.

Asturias lleva una semana bajo una ola de calor extremo, batiendo todos los récords de temperaturas para un mes de mayo. La peor jornada fue la del pasado viernes cuando Mieres alcanzó una máxima de 36,3 grados. Este miércoles, el Principado llegó hasta los 35,7 grados en Mieres. Por detrás, en el ránking de temperaturas más altas, se situaron Salas con 34,7, Gijón con 34,6 y Pola de Somiedo y Tineo con 34,1. La capital se quedó en los 33,5.

Debido a estas máximas del todo inusuales, el Ministerio de Sanidad ha puesto en máxima alerta, al rojo vivo, a 37 concejos por "riesgo alto" para la salud de su población. Un instituto del concejo de Oviedo, además, se ha convertido en el primer centro educativo de la historia en suspender las clases presenciales este miércoles, tras atender su petición la Consejería de Educación.

Alerta por tormentas para esta tarde

Además de un intenso calor, hay tormentas con granizo. La AEMET había puesto en alerta amarilla a toda la región por fuertes tormentas y vientos muy fuertes, y los chaparrones ya están cayendo en muchos concejos.

Bajada más acusada en la costa

Para mañana, jueves, ya se espera menos sofoco. Las máximas caerán de forma "notable" en el litoral, mientras que zonas del interior, como Oviedo, rozará los 30, con 28 grados. El viernes continuará el descenso térmico, quedándose las máximas en los 28 grados en el Suroccidente, pero descendiendo hasta los veinte en la costa. Así, se esperan 24 grados en Gijón, 23 en la comarca avilesina y 22 en Llanes y Navia. Oviedo no superará los 26.

Los termómetros vuelven a subir

La normalidad absoluta se recuperará el sábado, día en el que los termómetros no superarán, según la AEMET, los 24 grados. Oviedo estará en los 22, Gijón en los 23, Avilés en los 22, Llanes en los 20, Navia en los 21... El domingo subirá ligeramente el mercurio para ya el lunes experimentar otra gran subida. Se esperan máximas de 30 en el Suroccidente y de 27 en el centro y las Cuencas.