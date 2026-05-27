IU no rectifica y mantiene su propuesta de sustituir el Ridea: "Ha acabado un ciclo; proponemos un nuevo formato más ambicioso y más plural"

Izquierda Unida no da marcha atrás. Su coordinador general y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, volvió a insistir este miércoles que el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) “ha acabado un ciclo” y debe dar paso a una Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias.

En su opinión, la institución “debe mejorar” para recoger “no solo una única idea de Asturias, sino ideas alternativas que están en nuestra historia e identidad y que han sido silenciadas”. Ideas, añadió, “estudiadas por personas que, por su altura científica e intelectual, deben estar en una nueva Academia de las Ciencias y las Artes de Asturias”.

No es, por tanto, una propuesta “contra las personas” que forman el Ridea, sino que lo que se pretende es incorporar “a más gente y darle más pluralidad, en un nuevo formato más ambicioso, más plural, que refuerce su valor científico y que sea una herramienta útil para la sociedad asturiana”.

“Como todo en la vida, el Ridea está sujeto a critica y eso no debe causar miedo, sino orgullo en una institución dedicada a la reflexión intelectual”, afirmó el coordinador de IU, quien lamentó que las “descalificaciones embrutecen el debate y demuestran falta de ideas y miedo al debate abierto”. Tanto el presidnete de la institución, Ramón Rodríguez, como la FSA, socios de Gobierno de IU, rechazaron contundentemente su planteamiento.

“Creemos llegado el momento de proponer un cambio de época, un salto hacia una idea de Asturias arrumbada por determinadas concepciones políticas y queremos hacerlo desde un espacio democrático como es la Junta General. No es esta, la de la reforma del Ridea, una propuesta nueva, puesto que ya se hizo varias veces a lo largo de la historia, incluso antes de que echara a andar el actual marco autonómico”, señaló Zapico.

Para el consejero, “todo puede proponerse si se hace con el obligado respeto con el que tienen que hacerse y acogerse las propuestas” y esto es “especialmente importante en los servidores y funcionarios públicos”. “IU tiene derecho a pensar y proponer cambios y transformaciones en cualquier área de la gestión pública, y que esto sea respondido con descalificaciones solo demuestra insuficiencia argumentativa de quien las hace”, remarcó.

En este sentido, enfatizó que la propuesta liderara por Convocatoria por Asturias-IU, “no es destructiva ni ideológica”, por el contrario, “tiene la solidez que le otorgan pensadores y pensadoras que estudian Asturias y deben formar parte de su desarrollo intelectual”.

“No es incoherencia de IU, que apoyó a esa institución, a pesar incluso de lo cuestionable de su papel en buena parte del franquismo y la transición, sino reflexión sobre un cambio de época. Las propuestas de IU no destruyen lo existente, sino que lo hacen mutar, evolucionar y conectar con la mayoría de Asturias”, añadió Zapico.

El consejero aseguró que el suyo es “un asturianismo de mayorías, no elitista”, que supera el “asturianismo rancio e interesado” de partidos como Foro -que criticó su propuesta- que quieren utilizarlo para debilitar el modelo social asturiano suprimiendo ingresos públicos, que es parte de su identidad.

Y concluyó: “El Ridea tiene que tener la humildad de toda actividad científica, siempre sometida a la crítica intelectual, la cual cuando se habla de una institución pública significa más democracia”.