Ocho millones de euros de ayudas para incorporarse al medio rural en Asturias: la última iniciativa para incorporar a los jóvenes al sector primario

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha abierto la convocatoria de la segunda edición del plan “Incorpórate al agro”, una iniciativa destinada a favorecer la incorporación de jóvenes y nuevos profesionales al sector primario y que cuenta inicialmente con una dotación de 8 millones de euros. El Ejecutivo autonómico prevé ampliar esta cantidad hasta los 20 millones en caso de que la demanda así lo requiera.

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto desde este jueves y hasta el próximo 1 de julio. Las subvenciones parten de una cuantía base de 50.000 euros, aunque pueden alcanzar los 100.000 euros en determinados supuestos, como en el caso de mujeres que se incorporen a actividades agrícolas y ganaderas, explotaciones extensivas que adopten medidas de prevención frente a daños causados por fauna salvaje, producciones ecológicas o lácteas ubicadas en zonas de montaña, así como producciones amparadas por sellos de calidad.

La convocatoria mantiene la ampliación introducida el pasado año, cuando el programa dejó de estar limitado exclusivamente a personas de entre 18 y 40 años para incluir también a nuevos agricultores y ganaderos de entre 41 y 56 años. Como requisito, estos solicitantes no deben haber percibido ingresos agrarios superiores a 10.000 euros anuales durante los dos ejercicios anteriores a la solicitud.

Entre las novedades más destacadas de esta edición figura la simplificación administrativa para quienes quedaron en lista de espera en la convocatoria anterior. Esas 94 personas afectadas —51 jóvenes y 43 nuevos profesionales— podrán acceder a las ayudas sin necesidad de presentar nuevamente el plan empresarial ni aportar documentación adicional, ya que únicamente deberán ratificar la solicitud presentada en 2025.

Durante el pasado ejercicio, en los dos periodos habilitados para solicitar las ayudas, un total de 193 personas resultaron beneficiarias del programa: 134 jóvenes y 59 nuevos agricultores y ganaderos, con una ayuda media de 67.000 euros por expediente.

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El plan “Incorpórate al agro” busca impulsar el relevo generacional en el campo asturiano y fomentar explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptadas a los desafíos del medio rural. Además, el programa favorece la compatibilidad de la actividad agraria con otros trabajos, una fórmula que contribuye a mantener pequeñas explotaciones, aumentar la renta de los profesionales y fijar población en las zonas rurales.