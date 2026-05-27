La ONCE premia a las Cocinas Económicas, al Ayuntamiento de Ribadesella y al oftalmólogo Jorge Lorenzo

El Ayuntamiento de Ribadesella, las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, Loutkar Robotics, la Asociación Cultural Diversa Radio Activa y el oftalmólogo Jorge Lorenzo son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias 2026, fallados este miércoles.

Estos galardones de carácter solidario son la máxima distinción que concede la entidad a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 24 de junio, a las 19.00 horas, en el teatro Filarmónica de Oviedo.

En la categoría de estamento de la Administración Pública, el premio es para al Ayuntamiento Ribadesella por su compromiso firme y sostenido con la accesibilidad universal, impulsando medidas concretas que mejoran la autonomía de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. En los últimos años ha desarrollado iniciativas como el Itinerario Peatonal Accesible o la mejora continua de espacios públicos, que evidencian una planificación inclusiva, pensada para toda la ciudadanía. Asimismo, la incorporación de recursos tecnológicos, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de servicios turísticos, del entorno natural y de espacios de ocio refuerzan un modelo de municipio accesible y que favorece la participación de todas las personas.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo han ganado las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón por su imprescindible labor social desde hace más de 100 años al servicio de las personas más vulnerables, ofreciendo apoyo constante e impulsando la solidaridad entre la ciudadanía. Su compromiso diario con quienes se encuentran en riesgo de exclusión las convierte en referentes de solidaridad, dignidad y acompañamiento. A lo largo del tiempo, han sabido evolucionar desde un modelo asistencial hacia una intervención centrada en la autonomía personal y la vida independiente. Este enfoque se traduce en itinerarios personalizados, formación, inserción laboral y soluciones habitacionales que permiten recuperar proyectos de vida. Además, promueven la participación comunitaria como pilar de una sociedad más justa e inclusiva, de la que todos somos responsables.

En la categoría de Empresa, se concede el Premio Solidarios a Loutkar Robotics por su innovadora contribución a la mejora de la autonomía de personas con discapacidad física, a través del desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y centradas en la inclusión. Su apuesta por órtesis robóticas ligeras, personalizables y de uso fuera del entorno hospitalario supone un avance significativo hacia la igualdad en el acceso a la neurorrehabilitación. A través de la investigación y el uso de sensores inteligentes, ofrece terapias más eficaces y adaptadas a cada paciente, potenciando la recuperación funcional. Todo ello posiciona a Loutkar como un referente emergente de empresa solidaria orientada al bienestar y la inclusión.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Solidarios es para a la Asociación Cultural “Diversa Radio Activa” por hacer de la radio un medio para la inclusión social de las personas con discapacidad, problemas de salud mental o en riesgo de exclusión, convirtiéndoles en protagonistas activos del discurso, rompiendo estereotipos y barreras sociales. Su enfoque, basado en la participación y el uso de tecnologías accesibles, garantiza un medio de comunicación donde todas las voces cuentan. Su trabajo tiene un doble efecto positivo: para los propios participantes, porque este tipo de espacios constituye una herramienta de empoderamiento y desarrollo personal; y para su audiencia, porque la difusión de contenidos protagonizados por personas con discapacidad ayuda a sensibilizar a la sociedad, promoviendo una visión más inclusiva y realista, basada en el respeto a la diversidad.

Finalmente, el Solidarios a la Persona Física es para Jorge Lorenzo Rabanal por una trayectoria profundamente comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables. Durante 18 años ha participado como voluntario en campañas para atender pacientes y realizar cirugías en países africanos con recursos muy escasos. Estas intervenciones, a menudo realizadas en circunstancias difíciles, han permitido revertir cegueras evitables, devolviendo la autonomía personal y la capacidad de trabajar, beneficiando con ello no solo al paciente, sino en todo su entorno. Su implicación se extiende a la formación del personal sanitario local y la gestión de voluntariado desde la asociación Stop Ceguera. De manera ejemplar, pone su profesión al servicio de quienes más lo necesitan, entendiendo la medicina no solo como un ejercicio técnico, sino como un compromiso con las personas.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social Principado de Asturias 2026 lo han formado; Marta del Arco, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias; Víctor García Ordás, presidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Yobanka Álvarez Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias; y Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE.

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Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 24 de junio, a las 19,00 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo.