El Principado confía en que Indra compre el taller de Duro en Langreo "en las próximas fechas"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha expresado este miércoles su confianza en que "en las próximas fechas" la empresa de defensa Indra compre a Duro Felguera su taller de Barros (Langreo) para establecer una segunda fábrica de blindados en Asturias.

Ante la posibilidad de que la multinacional de defensa, en plena reorganización de su cúpula y su estrategia industrial, opte por otros territorios españoles para instalar esa factoría (entre los que despunta como candidata la provincia de León), Sánchez ha asegurado que el Principado "conoce perfectamente" las negociaciones entre Indra y Duro para la compra de las instalaciones langreanas, a lo que ha mostrado su deseo de que estas lleguen "a buen término".

"Nosotros en ningún momento hemos dejado de mantener el contacto con la compañía", ha indicado Sánchez en un acto en Gijón en el que fue preguntado si el Gobierno asturiano tiene alguna petición al recién nombrado CEO de Indra, Josep Maria Recasens, de cara a las inversiones previstas por la empresa en la región, donde ya cuenta con la planta del Tallerón de Gijón.

Asimismo, Sánchez ha señalado que, tras el nombramiento de Recasens, es previsible que "durante los próximos días" también se vaya completando el organigrama de Indra.

En cualquier caso, ha remarcado que eso "no cambia nada" la estrategia que el Gobierno de Asturias está siguiendo con la compañía, a lo que ha recalcado que por lo que se está "peleando" es porque se configure y establezca esa segunda fábrica.

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Ha incidido, eso sí, en que al Principado le toca un papel "muy discreto", si bien conocen "perfectamente" cómo se está llevando a cabo esa negociación. "La interlocución, a veces, es diaria", ha asegurado.