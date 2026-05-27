El Principado redobla la presión sobre la gerente de Cogersa: "Hay que mejorar la gestión, es evidente y es lo que pide este Gobierno"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente de Cogersa, redobló esta mañana la presión sobre la dirección del consorcio, que en los últimos días ha estado en el foco político por la división interna en su cúpula, el retraso en la puesta en marcha de La Plantona, la falta de un plan para la basura sin salida o la renuncia a fondos europeos. El Consejero respondió a varias preguntas en el pleno de la Junta y dejó una reflexión clara: “Hay que mejorar la gestión de Cogersa. Es evidente. Cada vez que surge un problema hay que explicarlo y eso es lo que pide este consejero, porque es lo que pide el Gobierno”.

Calvo, de este modo, aunque sin citarla expresamente, volvió a apuntar hacia Paz Orviz, gerente de Cogersa y distanciada políticamente del Consejero, que ya había afirmado anteriormente que su gestión “no era ejemplar”.

El Consejero aseguró además que “tal parece que esto es una cuestión de relaciones personales, cuando es una cuestión de exigencia”, en referencia a su ya público distanciamiento con Orviz. “Hay aspectos que deben reforzarse. Cogersa debe ser consciente de que estos episodios han causado daño reputacional y han despertado una demanda legítima de mayor exigencia pública por parte de la ciudadanía. Debemos seguir reforzando los principios de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y eficacia en la gestión. En eso estamos trabajando y eso es lo que traslada este consejero a los órganos de gestión de Cogersa”, destacó.

Calvo también admitió, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, que La Plantona sigue sin contar con seguros contra incendios. “La cobertura es la que corresponde, donde operaba la responsabilidad civil de la empresa (Valtalia). Y cuando sea posible, la planta se integrará en los seguros generales”, recalcó. Respecto al retraso en la puesta en marcha de La Plantona, indicó que “se hace en base a criterios de la dirección y hay que rendir cuentas de cada paso”, apuntando de nuevo, aunque de forma indirecta, a Orviz.

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El Consejero también quiso destacar la implicación de la plantilla de Cogersa, admitió retrasos en el plan de residuos y lanzó un reproche a los ayuntamientos de Gijón y Oviedo. “Su sistema de reciclaje no acaba de despegar y los contratos cada vez son más caros”, señaló. Calvo también explicó que La Plantona solo podrá recuperar una parte de la basura mezclada, por lo que reiteró la importancia de “seguir ampliando la recogida separada y los puntos limpios”.