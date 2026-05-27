Quedan 15 altas en oferta: suscríbete un año a los contenidos web de LA NUEVA ESPAÑA por 18 euros

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  4. La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
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  6. Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas
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