Regenerar el hueso para poder colocar un implante dental: premiada la solución de un equipo ovetense

Es muy frecuente que, tras la pérdida por infección o traumatismo de un diente o un implante, se produzca una pérdida de hueso alveolar y de tejido blando (encía), que haga imposible colocar un implante y reemplazar el diente perdido con una estética correcta. Para conseguir este fin es necesario reconstruir el reborde alveolar destruido, es decir, una regeneración ósea y de tejido blando.

Un equipo de odontólogos de la Clínica Sicilia y de la sección de Periodoncia de la Universidad de Oviedo ha ganado el premio al mejor Póster Científico en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, a la que este año en Granada asistieron más de 4.000 profesionales.

La investigación titulada “Ganancia ósea vertical, horizontal y complicaciones, tras el aumento de reborde utilizando mallas de titanio personalizadas” describe la experiencia clínica y los resultados obtenidos con esta novedosa técnica clínica, en el departamento de implantología avanzada de la Clínica Sicilia en Oviedo. El póster fue elaborado y defendido por el doctor German Buj, y el cirujano que realizó las intervenciones objeto de este premio fue el doctor Pelayo Sicilia.

Al congreso concurrían más de 150 posters científicos, como resaltan los directores del proyecto, la doctora Lucía Díaz Faes y el doctor Alberto Sicilia, ambos a su vez codirectores del “Máster de Periodoncia e Implantología” de la Universidad de Oviedo.

Restaurar defectos óseos

Para la regeneración ósea de defectos pequeños o moderados, fundamentalmente de componente horizontal, es decir, los que representan una pérdida en espesor del reborde alveolar, se emplean habitualmente injertos óseos particulados, que son mantenidos en posición por membranas de dermis o de colágeno. "Estas técnicas suelen llevar a un resultado exitoso cuando la reabsorción que se enfrenta es predominantemente horizontal y de tamaño pequeño o moderado, como se ha descrito y lo que llevado a números sería de un tamaño de 2 a 3 milímetros", señalan los autores del estudio.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el defecto óseo que se necesita restaurar "es mayor de 10 milímetros y es tridimensional, lo que implica un componente vertical importante". Ahí entra la necesidad de técnicas más sofisticadas, entre la que destacan los injertos óseos en bloque alogénicos hechos a medida, la reconstrucción mediante el desarrollo de cajas óseas de cortical autóloga, las membranas no reabsorbibles reforzadas con titanio o las mallas de titanio customizadas, que es el procedimiento más sofisticado y predecible en estos casos.

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En el estudio de la Clínica Sicilia, desarrollado entre 2018 y 2025, fueron intervenidos 19 pacientes con un seguimiento que osciló entre 8 meses y 7 años. "Conseguimos una regeneración vertical media de 9,5 milímetros, oscilando la ganancia observada entre 4 y 15 milímetros", subrayan los promotores de la investigación.