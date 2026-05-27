El terremoto de Cogersa, una gran sacudida por la confrontación interna y política: “La situación es insostenible"

"La situación es límite, prácticamente insostenible". Fuentes de la plantilla del Consorcio para la gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) describen así el ambiente que se vive en los últimos días en el organismo, que atraviesa una grave crisis política, con su cúpula dividida y con los socios de Gobierno, PSOE e IU, enfrentados a causa de varios asuntos que rodean al Consorcio, intentando bajar el nivel de tensión. "La preocupante situación se nota en el día a día, algo tiene que pasar", vaticina un empleado.

Cogersa afronta hoy un momento clave: la celebración de un consejo de administración extraordinario, con la sustitución temporal de la gerente en el aire y con la incertidumbre del futuro de la planta de fracción resto, La Plantona, sin plazo de regreso tras el aplazamiento de la puesta en marcha, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El consejo que hoy se celebra -donde tienen asiento los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Gozón, así como el presidente del consorcio, Alejandro Calvo, a su vez también consejero de Movilidad del Principado; y Paz Orviz, la actual gerente servirá para definir el rumbo a corto plazo del organismo de los residuos.

Lo más inmediato es la situación de Orviz, que regresó esta semana a su puesto tras haber estado la semana pasada de baja laboral, coincidiendo con una comparecencia para dar explicaciones en la Junta, a la que no acudió por su situación médica, y en la que Alejandro Calvo dijo que su gestión, en relación a una serie de fondos europeos de varios proyectos perdidos ante la incapacidad de ejecutarlos, "no era ejemplar". Fuentes cercanas al organismo apuntan a que la convivencia entre Calvo, peso pesado del Gobierno y uno de los consejeros de máxima confianza de Barbón, y Orviz "se antoja imposible" tras esa declaración de Calvo.

La Consejería activó la semana pasada la sustitución temporal de Orviz, apostando en su lugar por Beatriz García, actual directora técnica, con quien también tiene discrepancias internas la gerente. Pero Orviz regresó inmediatamente, el lunes, lo que podría abortar esa sustitución. Sin embargo, este movimiento sigue figurando en el orden del día. La Consejería, de la que depende Cogersa, no aclara qué pasará con la gerente.

Fuentes cercanas ven claro, en cualquier caso, que Orviz ha perdido el respaldo político del Gobierno regional que sí tuvo en el pasado, especialmente en la etapa de Nieves Roqueñí como presidenta del consorcio. Orviz pudo capear la grave crisis de la falta de seguros en todas las instalaciones de Cogersa, pese a ser la gerente, teniendo únicamente por encima a la exconsejera Roqueñí.

A Belarmina Díaz, que sustituyó a Roqueñí, apenas le dio tiempo a tomar decisiones relevantes en el Consorcio y Calvo, que asumió las competencias en Medio Ambiente tras la última remodelación de Gobierno, ha marcado claramente distancias con Orviz. Fuentes consultadas hablan de una relación "rota" que además se evidenció en el último consejo de administración, donde Calvo, según consta en el acta, cuestionó abiertamente la gestión del consorcio con los fondos europeos.

Más allá de la sonora discrepancia, el Consorcio debe despejar otro asunto crucial: el futuro de La Plantona. Su puesta en marcha de forma completa está prevista para otoño, algo que se mantiene, pero la infraestructura ya debería haber empezado a funcionar de forma gradual la pasada semana con operarios de Valtalia, la compañía gallega que la construyó. No ha sido así. La Consejería indicó que la compañía había solicitado un aplazamiento, sin dar más datos.

PSOE e IU tratan de rebajar tensión

Paralelamente, la refriega política entre los socios del Gobierno regional (PSOE e IU) a raíz de la gestión de Cogersa -unida también al dictamen sobre Cerredo y otros asuntos- entra en la fase de intentar rebajar la tensión tras haber llegado casi a punto de ebullición.

La posibilidad de quemar residuos de Cogersa en León, planteada por la Consejería de Movilidad y negada después por el Principado tras las amenazas de movilización de IU, fue el episodio de mayor tensión. Ayer ambos socios han comenzado a lanzar mensajes para intentar sofocar la crisis antes de la reunión de seguimiento del pacto de gobierno que celebrarán Adrián Barbón, presidente del Principado, y Ovidio Zapico, consejero de Ordenación, perteneciente a IU.

“El Gobierno de unidad trabaja día a día por el interés de Asturias, con una agenda centrada en reforzar el estado del bienestar y en mantener a Asturias al margen de la involución que estamos viendo en otras comunidades autónomas. Entre las fuerzas de Gobierno hay diferencias, como es normal, pero somos un Ejecutivo estable y todas esas discrepancias se analizarán en la reunión de seguimiento del acuerdo”, destacó en Arriondas Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado e interlocutora habitual con IU.

Por su parte, Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, defendió la “necesidad de preservar la estabilidad del Gobierno autonómico hasta el final de la legislatura” y aseguró que la coalición mantiene su voluntad de seguir impulsando políticas transformadoras pese a las discrepancias abiertas en las últimas semanas con el PSOE.

Vegas reconoció que la actual legislatura atraviesa “una situación muy particular, con una mayoría de gobierno muy débil”, aunque subrayó que el contexto político obliga a reforzar la continuidad del Ejecutivo progresista. En relación con el dictamen de la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, rechazado por el PSOE, el portavoz aseguró que la su formación está “de acuerdo con el texto en líneas generales” y valoró positivamente el amplio consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios menos los socialistas. “Nos parece un dictamen muy positivo”, señaló Vegas.

Queipo: "Son el hazmerreír"

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, también habló ayer sobre las disputas en el Gobierno. "Las batallas incesantes, constantes, entre el PSOE e Izquierda Unida están convirtiendo el panorama político asturiano en un hazmerreír, y creo sinceramente que esto tiene que acabarse ya. Hemos visto que ha convocado Barbón esa comisión de seguimiento del pacto de gobierno, y la verdad es que no esperamos absolutamente nada, porque esa comisión de seguimiento del pacto de gobierno es exactamente lo mismo que se hace a nivel nacional cuando el presidente del gobierno llama a los ministros de Sumar para darles un toque de atención, muchas amenazas de ruptura, muchos enfados de cara al público, pero una vez que están dentro todo se arregla y todo pasa", destacó.

"En Asturias hay muchos problemas que están sin resolver, temas principales como es el tema de la vivienda, donde el gobierno está acogotado porque tiene que lidiar con las constantes tensiones entre una parte y otra, la minoritaria y la mayoritaria. Y lo estamos también viendo con Cogersa, donde la gestión de residuos en principio de Asturias está absolutamente bloqueada en cuanto a una estrategia a futuro, y en gran parte es también porque hay mucho miedo a lo que ocurra dentro de esa coalición caótica que están protagonizando los dos partidos", recalcó.