La Universidad de Oviedo, a la cola en el podio de universidades españolas con mayor rendimiento que encabezan Navarra, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona
La institución académica asturiana ocupa el puesto 41 de las 46 del sistema público español, según el ranking CyD por porcentaje de matriculados que finaliza sus estudios en el tiempo teórico previsto
C. Jiménez
El ranking online de universidades que orienta a los estudiantes para escoger universidad y ámbito de estudios, el de la Fundación Conocimiento y Desarrollado (CyD), ha dado a conocer este miércoles las universidades españolas que ocupan las 10 primeras posiciones por número de indicadores de alto rendimiento. Y son, por este orden: Navarra, Carlos III de Madrid, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Ramon Llull, Internacional de Catalunya, Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pontificia de Comillas, València- Estudi General y Rovira i Virgili. Navarra, Cataluña y País Vasco son, por su parte, las comunidades autónomas con más indicadores en el grupo de mayor rendimiento.
En el caso de Asturias, y atendiendo al parámetro de la tasa de graduación del alumnado, que responde al porcentaje de alumnos que finalizan sus estudios en el tiempo determinado para ello, la Universidad de Oviedo ocupa el puesto 41 de entre las 46 del sistema público presencial o el 70 de 79 si se atiende al conjunto de públicas y privadas que son objeto de análisis en este ranking.
El ranking CYD reúne los resultados de 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. Las universidades participantes representan el 87,5% de las universidades activas que imparten enseñanzas de grado incluidas. De ellas, 48 son públicas y 36 son privadas (representando en esta categoría al 75% del total). Si se analiza toda la información, las universidades españolas que destacan, a nivel global, en el 'podio' por tener un número más elevado de indicadores pertenecientes al grupo de mayor rendimiento se incluyen Navarra, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona.
Las titulaciones superiores más demandas en el conjunto del país son Ciencias Políticas (con 1,8 solicitudes por cada plaza en las universidades públicas), Periodismo y Comunicación (1,77) y Sociología (1,75).
Geología e Ingeniería Ambiental, las menos demandadas
En el otro extremo se sitúan Ciencias de la Tierra-Geología y Ciencias e Ingenierías Ambientales, que no cubren todas las plazas ofertadas.
En cuanto a los mejores ámbitos según universidades destacan: Navarra, Comillas y Deusto en ADE; la Pompeu Fabra, la Carlos III y la Autónoma de Madrid para Ciencias Políticas, Derecho y Economía, junto con la Autónoma de Barcelona; y para el grado de Educación sitúa a la Internacional de Catalunya, a la Autónoma de Barcelona y a la de Navarra como las mejores.
La Politécnica de Cataluña, la del País Vasco y la Autónoma de Barcelona aparecen en el top de grados vinculados a Ciencias e Ingenierías Ambientales.
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