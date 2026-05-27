La Universidad de Oviedo lanza una campaña sobre el eclipse solar de agosto: vídeos divulgativos para observar el firmamento y apreciar cambios de luz y temperatura

La Universidad de Oviedo impulsa una nueva campaña de divulgación científica en torno al eclipse total de sol que tendrá lugar en agosto de 2026, un fenómeno astronómico excepcional que convertirá a Asturias en uno de los mejores enclaves del mundo para su observación. La iniciativa busca acercar este acontecimiento a la ciudadanía mediante contenidos accesibles y rigurosos elaborados por personal investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA).

La campaña se desarrollará principalmente a través de redes sociales y consistirá en una serie de vídeos breves protagonizados por investigadores e investigadoras del ICTEA, quienes responderán de forma clara y cercana a algunas de las preguntas más habituales sobre los eclipses solares. Los contenidos se publicarán progresivamente a medida que se acerque la fecha del eclipse.

En los vídeos participarán Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Enrique Díez Alonso, Santiago Iglesias Álvarez, Daniel Lanchares Álvarez y Noemí Pinilla-Alonso, todos ellos vinculados al ICTEA de la Universidad de Oviedo. Entre los temas abordados figuran las particularidades que hacen único al eclipse de 2026, la posibilidad de observar estrellas o planetas durante la totalidad, los cambios en la luz y la temperatura, los fenómenos perceptibles en los minutos previos al eclipse total o las mejores condiciones para su observación.

De izquierda a derecha, Noemí Pinilla-Alonso, Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Daniel Lanchares Álvarez, Santiago Iglesias Álvarez, Enrique Díez Alonso. / U.O.

La campaña también pondrá el foco en la seguridad, ofreciendo recomendaciones sobre el uso de gafas homologadas y métodos seguros para contemplar el eclipse. Además, se tratarán cuestiones científicas relacionadas con el estudio del Sol y las oportunidades de investigación que ofrece este tipo de eventos astronómicos.

Esta iniciativa forma parte del conjunto de actividades que la Universidad de Oviedo viene desarrollando para fomentar el interés por la astronomía y acercar a la sociedad el eclipse total de Sol de 2026. Entre ellas destaca el acto celebrado recientemente en la Escuela Internacional de Doctorado y la exposición divulgativa compuesta por diez paneles informativos dedicados al eclipse y a sus implicaciones científicas y sociales.

Actividades en Gijón y Avilés

Dentro de esta programación se enmarca también el ciclo “El eclipse antes del eclipse”, una propuesta gratuita y abierta al público que se celebrará en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres entre el 4 de junio y el 9 de julio. El programa incluirá conferencias divulgativas impartidas por personal de la Universidad de Oviedo, actividades de observación astronómica en el Planetario de la Escuela Superior de la Marina Civil, la exposición “Diez miradas a un mismo fenómeno: el eclipse total de Sol” y la entrega gratuita de gafas de observación solar hasta agotar existencias.

Entre las actividades previstas destaca un pase especial en el Planetario de Gijón, programado para el 11 de junio a las 16:30 horas, para el que será necesaria inscripción previa y cuyas plazas estarán limitadas a las primeras 40 personas inscritas.

“La ciencia tiene también la responsabilidad de despertar curiosidad y ayudar a comprender fenómenos extraordinarios como este eclipse. Queremos que la sociedad pueda vivirlo con emoción, pero también con conocimiento y seguridad”, subraya Noemí Pinilla-Alonso, investigadora del ICTEA y beneficiaria del programa ATRAE.

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Con este conjunto de acciones, la Universidad de Oviedo refuerza su compromiso con la divulgación científica y con la proyección social del conocimiento generado por sus grupos de investigación, aprovechando un acontecimiento astronómico de relevancia internacional que situará a Asturias como punto de referencia mundial para la observación del eclipse total de sol de 2026.