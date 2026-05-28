Aceites Abril lanza "Educando en valores", una iniciativa para visibilizar el poder transformador del deporte en la etapa formativa

Aceites Abril, empresa familiar con casi 30 años de compromiso ininterrumpido con el deporte base, ha lanzado "Educando en Valores", una iniciativa que nace para visibilizar el papel transformador que tiene la práctica deportiva en la etapa formativa de los más jóvenes. La iniciativa surge de su firme compromiso con la promoción del deporte base, los valores saludables y la formación de jóvenes deportistas.

En Asturias, la campaña se desarrolla con la participación de clubs y colegios de Gijón, Avilés y Oviedo, sumando sus voces y sus deportistas a una iniciativa que en su conjunto alcanza los 70 clubs y colegios, más de 1.180 equipos y un total de 17.000 jóvenes deportistas repartidos por Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Bosco, del Asunción CF, protagonista junto a su marquesina / Cedida a LNE

Los valores que mueven el deporte Las creatividades de la campaña ponen rostro y nombre a los valores que definen la práctica deportiva en edad formativa: la superación, el respeto, el compañerismo, la igualdad, la entrega, la confianza y la audacia. Valores universales que se aprenden en el vestuario, en el entrenamiento y en la competición, y que acompañan a los jóvenes mucho más allá de la cancha. Los protagonistas: los jóvenes deportistas asturianos Los verdaderos protagonistas de "Educando en Valores" en Asturias son los jóvenes deportistas de clubs y colegios como el Asunción CF, el Colegio Inmaculada y el FODEBA en Gijón; el Colegio Internacional San Fernando y el Colegio Salesianos en Avilés; y el Colegio San Ignacio en Oviedo.

Una representación plural de deportes y disciplinas como judo, baloncesto, balonmano, voleibol o fútbol que refleja la riqueza del deporte formativo en la región. El deporte como herramienta educativa: la voz de los clubs Los responsables de los clubs y colegios participantes no dudan en subrayar la importancia educativa del deporte y el apoyo de empresas como Aceites Abril, con la que comparten valores.

Desde el Colegio San Ignacio de Oviedo, lo expresa con claridad Pablo Luna, coordinador general para escolares: "Entendemos el deporte no como una mera competición, sino como una herramienta clave de formación integral. Es en los entrenamientos y en los campos de juego donde verdaderamente se 'hace colegio' y se construye un fuerte sentido de comunidad". Una visión que comparte Eduardo Gafo, gestor de actividades del Colegio Inmaculada de Gijón: "Compartimos los mismos valores que en esta iniciativa de Aceites Abril, donde se identifican y apoyan los valores del deporte formativo de base: el respeto, el esfuerzo, el compromiso o el trabajo en equipo". Para Pedro López Ferrer, presidente del FODEBA y de la Fundación Gijón Baloncesto, el mensaje es aún más rotundo: "El deporte es la herramienta educativa más potente que existe actualmente. Es un elemento que te muestra con claridad cómo será la vida real: competitiva y exigente, en la que uno tendrá que mostrar lo mejor en el aspecto individual y colectivo". Desde el Asunción CF de Gijón, su presidente José Villanueva añade: "La formación en valores es totalmente cosustancial al deporte base.

Niños participantes en la campaña / Cedida a LNE

Valores como el esfuerzo, la resiliencia, el respeto, la tolerancia a la frustración y el trabajo en equipo son el pilar fundamental que guía el aprendizaje". En Avilés, Mario Fernández, presidente del Grupo Deportivo Bosco del Colegio Salesianos, lo baja al terreno: "El deporte educativo es patio, encuentro y aprendizaje. Cada entrenamiento y cada partido son una oportunidad para educar en valores, crear hábitos saludables y acompañar el crecimiento personal de quienes serán el futuro de nuestra sociedad". Y Fernando Tamargo, coordinador de Deportes del Colegio Internacional San Fernando de Avilés, concluye: "El deporte no es solo una actividad complementaria, sino una herramienta fundamental en la formación de nuestros alumnos".

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Casi 30 años apostando por el deporte base "Educando en Valores" es la expresión más reciente de un compromiso que Aceites Abril lleva cultivando desde sus orígenes. Durante casi tres décadas, la empresa ourensana ha apoyado de manera continuada al deporte base como parte esencial de su identidad y responsabilidad con su entorno. Un apoyo que hoy se traduce en 17.000 jóvenes deportistas que cuentan con el respaldo de una empresa que cree, firmemente, que el deporte enseña a ser mejores personas.