Adjudicadas las 62 plazas MIR de medicina de familia de Asturias: ahora toca ver si los adjudicatarios toman posesión

Las 9.275 plazas MIR dirigidas a médicos quieren realizar una especialidad en el conjunto de España quedaron ayer adjudicadas en su totalidad. También las de Asturias, con las que sucedió lo mismo que en toda España: que las últimas elegidas fueron las de medicina de familia. Esta disciplina, junto a medicina del trabajo y medicina preventiva y salud pública, es la que concita menos atractivo entre las nuevas generaciones de graduados en Medicina.

Finalmente, las 62 plazas que ofrecía el Principado para especializarse en medicina de familia tienen un titular. Las cuatro últimas en ser elegidas fueron las de Cangas del Narcea.

Ahora, la cuestión es que los adjudicatarios acudan la próxima semana a la toma de posesión e inicien sus cuatro años de formación el viernes, 5 de junio. El recelo sobre que tal cosa suceda o no está justificado. El año pasado, todas las plazas de medicina de familia de Asturias se adjudicaron, pero no todas fueron finalmente ocupadas. De las 62 ofertadas, 9 quedaron finalmente vacantes. En el año anterior, 2024, habían sido 8.

El Ministerio organiza una repesca

El Ministerio de Sanidad ha tomado nota de lo sucedido, y este año incorpora un procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas destinado a cubrir las posibles vacantes que puedan producirse tras la toma de posesión por renuncias o falta de incorporación de las personas adjudicatarias.

En las semanas posteriores a la fecha de incorporación, la Dirección General competente dictará una resolución, que será publicada en la página web del Ministerio de Sanidad, mediante la que se convocará este procedimiento extraordinario de adjudicación.

Podrán participar en esta repesca las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida en el ejercicio correspondiente a su titulación y dispongan de número de orden. No obstante, quedarán excluidas aquellas personas que no se hubieran incorporado en plazo a la plaza adjudicada en el procedimiento ordinario o que hubieran renunciado expresamente a ella.

Más de 5.000 aspirantes no han elegido plaza

En esta ocasión, para adjudicar 9.275 plazas ha sido necesario llegar al aspirante clasificado en el puesto 14.601 en el examen del pasado mes de enero.

De donde se deduce que, por las razones que sean, 5.326 aspirantes optaron por no elegir un puesto para especializarse pudiendo haberlo hecho. La última plaza de Asturias fue elegida por el aspirante clasificado en el puesto 13.565.

En el último examen MIR, los candidatos que habían aprobado el examen eran 15.084. Aprobar el examen significaba sacar más de un cero (las respuestas erróneas restan), ya que hace dos años el Ministerio de Sanidad optó por suprimir la nota de corte con el objetivo de garantizar que se cubrieran todas las plazas.

Aquella medida no agradó a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), que por entonces argumentó que “es imprescindible asegurar que los aspirantes demuestran un nivel básico de conocimientos de práctica clínica generalista que asegure que se incorporan a la formación MIR preparados para adquirir una formación especializada”; y apostilló que “el obtener una puntuación de cero no garantiza un nivel mínimo de conocimientos en medicina”.

La SEMFYC opta por ser positiva

Ayer, tras concluir el proceso de elección de plazas MIR, la SEMFYC volvió a pronunciarse. Y lo hizo en un tono muy positivo para “trasladar nuestra bienvenida y enhorabuena a todas y todos los futuros residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que iniciarán su formación este próximo mes de junio”.

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Asimismo, la SEMFYC reclamó “una lectura estructural y corresponsable de los datos, evitando análisis simplificados basados exclusivamente en el ritmo de cobertura durante los primeros días del proceso de elección”. La sociedad científica indicó que “comparar la evolución temporal de la cobertura de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria con especialidades de menor tamaño o con una distribución territorial más concentrada conduce inevitablemente a interpretaciones incompletas”.