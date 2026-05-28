Adriana Lastra: " Nos queda todavía un año para las elecciones generales y vamos a seguir gobernando hasta el último día"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, defendió este jueves la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la actuación del PSOE ante las investigaciones judiciales que afectan al partido, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volviera a requerir documentación en la sede socialista de Ferraz.

Durante un acto en Llanera, Lastra enmarcó las actuaciones conocidas en las últimas horas dentro de una investigación judicial ya abierta desde hace meses y subrayó la colaboración del partido con la Justicia. “Ayer lo que hubo fue un requerimiento por parte del juez de más solicitud de información. El Partido Socialista está colaborando con la Justicia en todo momento; se ha entregado todo lo solicitado porque este partido no tiene nada que esconder”, afirmó.

La delegada insistió en desvincular al Gobierno de las investigaciones y defendió la limpieza de la organización socialista. “Este es un partido limpio, transparente, en total colaboración con la Justicia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, sostuvo.

"Acoso"

Lastra también se refirió a la figura de Santos Cerdán, vinculado nuevamente a la investigación judicial, y aseguró sentirse engañada por quien fuera uno de los dirigentes de mayor peso orgánico del PSOE. “Era un profesional del engaño, que engañó a todo el mundo”, afirmó, asegurando además que nunca imaginó que pudiera verse implicado en “ningún asunto turbio”. "Yo sabía que era una mala persona, yo sé lo que me hizo a mí, sé el acoso al que me sometió a mí y a la Federación Socialista Asturiana y al propio presidente Adrián Barbón, pero no que era un profesional del engaño", reiteró.

Preguntada por el impacto político de la situación y por si esta podría comprometer la estabilidad del Ejecutivo, Lastra rechazó esa posibilidad y reivindicó la gestión del Gobierno de coalición. “Creo que la estabilidad del Gobierno está asegurada”, señaló, destacando medidas como la subida de las pensiones, del salario mínimo o la inversión en infraestructuras.

En esa línea, contrapuso la situación del Ejecutivo central con la de algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular, a los que reprochó haber atravesado periodos de inestabilidad política y convocatorias electorales recurrentes. “Este Gobierno lleva tres años gobernando y gobernando bien”, aseguró.

La dirigente socialista respondió además a las declaraciones del PNV sobre el desgaste de la legislatura, reiterando el mensaje expresado por el presidente del Gobierno en las últimas horas. “Las elecciones en este país son cada cuatro años. Nos queda todavía un año para las elecciones generales y este Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día”, afirmó.

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Sobre la controversia política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Lastra evitó entrar en valoraciones de fondo, aunque mostró respaldo al funcionamiento del Estado de derecho. “Nadie está por encima de la ley, pero nadie está tampoco por debajo de sus derechos”, señaló, expresando “total confianza” en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.