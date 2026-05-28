Agenda: qué hacer hoy jueves 28 de mayo en Asturias

Oviedo

Manual para dejar de fumar y vapear en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 19.00 horas un acto en torno al libro "La felicidad de ser exmoker" (manual para dejar de fumar y vapear). Intervendrán Isabel Nerín de la Puerta, médica y psicóloga por la Universidad de Zaragoza, autora del manual; Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española Contra el cáncer en Asturias, y Pere Casan, neumólogo, vocal de la junta directiva de la Asociación Española Contra el cáncer en Asturias, que presentará la sesión.

Exposición en Villa Magdalena

El Centro Social Villa Magdalena acoge del 22 al 31 de mayo de 2026 la exposición "Florecer despacio", de la artista Karina Orlova (Orikey), una muestra inspirada en la naturaleza asturiana y en la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. Las obras encuentran su inspiración en el océano, la luz, la niebla y la diversidad de la flora de Asturias. A través del color, la luz y el movimiento de las formas, la artista construye una serie de piezas que transitan entre la abstracción y las formas naturales, dejando espacio para las emociones y las interpretaciones personales de cada espectador.

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Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19:30 horas.

Auditorio Príncipe Felipe

El Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano acoge la actuación de la soprano Ingela Brimberg y el barítono Hanno Müller-Brachmann junto a la Orquesta del Festival de Budapest, bajo la dirección de Iván Fischer, a las 19.30 horas.

Concierto Aula de Piano

El aula de piano de la Escuela de Música ofrece un concierto a las 17.40 horas en el centro municipal.

Conservatorio Superior de Oviedo

La sala de cámara del conservatorio acoge a las 12:00 horas la representación de "El Salón de Pauline Viardot", una actividad académica coordinada por las profesoras Arantxa Atutxa y Gemma M. Salas en la que participan alumnado y profesorado del centro de distintas especialidades. La propuesta recrea los salones musicales del siglo XIX en torno a la figura de Pauline Viardot y combina música, dramaturgia y contextualización histórica. Entre los intérpretes figura el dúo de piano formado por Ángela Riestra y Pedro Fernández Valera, recientes ganadores del Premio de Música de Cámara del CONSMUPA.

Cine en el Teatro Filármonica

El Teatro Filarmónica proyectará, dentro del ciclo de cine RADAR, la película "Niágara", de Henry Hathaway, a las 19.30 horas. La producción, protagonizada por Marilyn Monroe, Joseph Cotten y Jean Peters, tiene una duración de 89 minutos.

Exposición fotográfica "Benisesas"

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica "Beninesas. El papel de la mujer en Benín", una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Gijón

Una nueva cita de la sinfónica asturiana

La OSPA tiene una nueva cita en el teatro Jovellanos, en este caso con su programa "Dominio mágico", con Kristiina Poska como directora y con Adam Walker como solista de flauta.

Violinistas de la OSPA, durante la última actuación. / LNE

Será el estreno en España de las obras de E. Hallik "Transcience" y de K. Puts "Concierto para flauta", con el añadido de la obra de Mendelssohn "Sinfonía nº 3 en la menor "Escocesa", op. 56". El recital comienza a las 20.00 horas.

Escuela de Comercio

La Semana "Raíces" reúne moda, territorio y transformación en Gijón, y supone una apuesta por el emprendimiento, la creación textil, la sostenibilidad y el diseño emergente. Hoy tendrá lugar la charla sobre "Sostenibilidad, tendencias y moda", a cargo del diseñador catalán Javier Simorra. Será a las 20.00 horas en la Escuela de Comercio.

Iglesia de Fátima

Hoy jueves, a las 20.15 horas, en la iglesia de Fátima de La Calzada actuarán las Voces de Cimadevilla y el Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga, dirigidos por Montserrat Serrano de la Llana y Ana Vicente, respectivamente. La entrada es libre.

Centro Municipal de La Arena

A las 18.00 horas, con entrada libre, hoy tendrá lugar un festival "Fin de curso" organizado por la Asociación Vecinal de la Arena, en el salón de actos. Será una jornada llena de actividades, música y convivencia para todas las edades.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

"Tres miradas al pasado que navegan nuestro presente" es el título de la conferencia que hoy tendrá lugar a las 18.30 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto organizada por la Delegación en Asturias de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, a las 18.30 horas. Será una jornada técnica y divulgativa sobre la tradición naval española y la importancia de la preservación del patrimonio naval, que incluye las siguientes contenidos: "Juan Sebastián de Elcano, pasado, presente y futuro", por Javier Pamies Durá –ingeniero naval y oceánico, Ghenova–; "La herencia de Jorge Juan y Gautier: ciencia, técnica y modernidad", por Rodrigo Pérez Fernández –doctor en Ingeniería Naval Profesor en la ETSIN (UPM)–; y "Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático", por Saúl Dago González –jefe de Operaciones de la Comandancia Naval de Gijón–.

Centro Municipal de El Llano

Hoy tendrá lugar una charla a cargo de Nicolás López-Jiménez, delegado de SEO/BirdLife en Asturias, unidad de especies y espacios, dentro del Foro de Mujeres El Llano. Lleva por título: "La crisis de la pérdida de la diversidad biológica. Causas, consecuencias y soluciones". Dará comienzo a las 19.00 horas, y es una actividad de acceso libre hasta completar aforo.

Café librería La Revoltosa

La autora Lana Corujo presenta hoy su libro "Han cantado bingo" (Reservoir books), en una sesión en La Revoltosa (Juan Alonso, 12) en la que conversará con Natalia Cueto Vallverdú. Será a las 19.00 horas.

Avilés y comarca

Cine en el Niemeyer

El Centro Niemeyer proyecta en versión original subtitulada "El extranjero", dentro de su programación cinematográfica. La sesión será en la sala de cine, a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de 5 euros.

Poesía en Lord Byron

El café Lord Byron, en la calle Teatro Palacio Valdés, acoge a las 19.30 horas la presentación de "Aire en el aire. Poesía 2001-2025", de José Luis García Martín.

Teatro de AUPA

La Factoría Cultural acoge las demostraciones de fin de curso del alumnado de teatro de las Aulas Populares de Avilés. La apertura de puertas será a las 19.15 horas y la función comenzará a las 19.30 horas.

Música en el conservatorio

El Conservatorio Julián Orbón ofrece dos conciertos de Música de Cámara, a cargo de su alumnado, bajo la dirección de varios profesores del centro. Las sesiones serán a las 17.00 y a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Lectura en La Noria

El club de lectura Bances Candamo comenta "El final del bosque", la novela de María Fasce galardonada con el Premio Café Gijón 2024. La cita será a las 17.00 horas en el edificio de La Noria, en el parque de Ferrera.

Inclusión en Camposagrado

Difac celebra el octavo Día de Avilés hacia la Inclusión con un desfile de moda inclusivo y una interpretación sobre las barreras, protagonizados por menores y jóvenes. La actividad tendrá lugar a las 17.00 horas en el Palacio de Camposagrado.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de treinta imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el domingo 31 de mayo los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo, de 18.00 a 19.00 ­horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

El escritor Ignacio Martínez de Pisón cierra el ciclo "Así suena la memoria democrática en Mieres"

El ciclo cultural "Así suena la memoria democrática en Mieres" llega a su conclusión. Esta iniciativa conjunta del Conservatorio de Mieres y la concejalía de Memoria Democrática se despide hoy a las 19.30 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura, con la presencia del reconocido escritor Ignacio Martínez de Pisón. Fue en 1984 cuando el autor aragonés se alzó con el Premio Casino de Mieres gracias a su obra "La ternura del dragón". Cuatro décadas después, el escritor vuelve al municipio para poner música a sus recuerdos y conversar sobre las canciones que han marcado tanto su trayectoria vital como sus libros

Proyección en La Felguera de "El último vikingo"

El teatro José León Delestal se convertirá hoy en el escenario de la proyección de "El último vikingo", el esperado nuevo largometraje del aclamado cineasta danés Anders Thomas Jensen. La cinta se proyectará en versión original, a las 20.00 horas, en el marco del ciclo "El cine de los jueves". El precio de la entrada es de cuatro euros.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta mañana la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana muestra hoy por última vez la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Horario, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y visitas teatralizadas. Hay que reservar. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Exposición "El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en Llanes

Último día para ver en la Casa de Cultura de Llanes esta muestra organizada por el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes. A través de 38 paneles distribuidos en nueve bloques, la exposición recorre la epopeya de la expedición Magallanes-Elcano, que hace más de 500 años completó por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 y, tres años después, solo un puñado de supervivientes regresó a puerto. El itinerario reúne imágenes representativas, muchas de ellas reproducciones de fondos del Museo Naval, para mostrar las principales etapas de aquella travesía. Horario de visitas: de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal cierra hoy la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas.

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta mañana la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

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Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.