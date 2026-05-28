ANPE insta a mejorar las condiciones de los equipos directivos y a reducir la carga burocrática del profesorado para fortalecer la enseñanza pública

El sindicato ANPE, mayoritario en la enseñanza pública, ha reclamado este jueves una mayor estabilidad de las plantillas docentes y la reducción de la tasa de interinidad para poder fortalecer la enseñanza.

Representantes de ANPE se han reunido con la consejera de Educación, Eva Ledo para hacer balance del curso y abordar los retos pendientes en la educación pública asturiana, informa el sindicato, que ha incidido en la necesidad de seguir avanzando hacia un sistema capaz de dar respuesta a la nueva realidad social y educativa.

ANPE ha insistido en la necesidad de actualizar las normas que regulan la organización de los centros, mejorar las condiciones laborales de los equipos directivos, reducir la carga burocrática, garantizar la atención individualizada a todo el alumnado mediante una adecuada dotación de recursos profesionales de todas las especialidades.

También ha defendido la importancia de reforzar la educación pública como eje de cohesión social y territorial, especialmente en un contexto marcado por el reto demográfico y la necesidad de favorecer el asentamiento de población y ha solicitado una normativa clara en lo relativo a las actividades extraescolares, para garantizar la atención al alumnado con necesidades y la protección jurídica del profesorado.

Entre los asuntos más relevantes, la Consejería ha avanzado que publicará en los próximos días instrucciones más detalladas que las ya emitidas sobre la elaboración de horarios del cuerpo de maestros.

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Según ANPE, la reducción a 23 horas no se aplicará sobre los recreos, no supondrá pérdida de recursos y permitirá que las horas de exclusiva puedan realizarse durante el horario lectivo del profesorado.