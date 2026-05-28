Opinión
Apostar por crecer aquí
Grupo AUTOSA ha decidido ampliar su actividad y abrir en el nuevo Parque Empresarial Oviedo. Tras el anuncio hay una decisión que no es fácil tomar hoy, y que tiene un impacto mayor de lo que sugiere el mero anuncio.
Invertir en este momento no es sencillo. Los costes energéticos siguen condicionando muchas decisiones industriales, la incertidumbre regulatoria pesa sobre sectores enteros y encontrar determinados perfiles profesionales se ha convertido en un problema diario para nuestras empresas. Apostar por crecer ahora exige convicción. Y AUTOSA la tiene.
Es una compañía con más de medio siglo de trayectoria, nacida del empuje de José Luis Fernández y construida con una idea muy ligada a Asturias y a su tejido productivo. Lo importante es que esa historia no se ha parado en redondo. Ha sabido evolucionar sin perder identidad. Ha sabido diversificar sin dispersarse. Y, llegado el momento de ampliar, ha vuelto a decidir hacerlo aquí.
Asturias necesita exactamente este tipo de decisiones. No solo necesita atraer nuevos proyectos: necesita, sobre todo, que las empresas ya instaladas aquí sigan eligiendo Asturias cuando llega el momento de invertir más. Una región pierde tejido cuando sus compañías más estables miran fuera para crecer. Lo gana cuando se quedan y reinvierten. El crecimiento sostenido se construye más sobre lo segundo que sobre lo primero.
Y conviene decirlo: en esta región hablamos demasiado de proyectos por venir y demasiado poco de las empresas que llevan décadas sosteniendo actividad real mientras siguen creciendo. Damos por descontado lo que tenemos al lado y dedicamos demasiado oxígeno público a lo que aún está por llegar. AUTOSA pertenece a esa parte del tejido empresarial asturiano que merece más reconocimiento del que recibe.
Que esta ampliación se materialice en el Parque Empresarial Oviedo confirma, además, una idea que defendemos desde hace tiempo: cuando una región pone a disposición suelo industrial bien planteado, con servicios efectivos y gestión administrativa razonable, las empresas responden. Las condiciones importan, pero la decisión es de la empresa.
AUTOSA representa una manera de entender la actividad económica que cada vez se ve menos: crecer con prudencia, diversificar con criterio y mantener una relación directa con el territorio en el que se nació. Detrás de muchas empresas familiares e industriales asturianas existe ese mismo patrón. No suelen ocupar titulares nacionales, pero son las que mantienen empleo, actividad y vida económica en muchas comarcas.
Desde FADE felicitamos a José Luis Fernández, a su familia y a todo el equipo de Grupo AUTOSA por esta nueva etapa. Y queremos hacerlo en voz alta, porque estas decisiones cuentan, y cuentan mucho, para el tejido empresarial asturiano.
Asturias necesita más empresarios así. Más empresas con historia y con raíces aquí que, cuando toca crecer, siguen eligiendo crecer desde aquí. De ello dependerá lo que esta región sea en el futuro.
