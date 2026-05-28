ArcelorMittal debe adecuar plantas y reducir emisiones en Asturias para renovar la autorización ambiental
Instalaciones de Gijón y Aviles tendrán que adaptarse a las mejores técnicas disponible
ArcelorMittal deberá adecuar instalaciones y reducir emisiones para revalidar la autorización ambiental integrada de las factorías siderúrgicas de Gijón y Avilés que la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de sacar a información pública.
La Ley del Principado de Asturias de Calidad Ambiental establece que Medio Ambiente deberá revisar la autorización ambiental integrada ordinaria de instalaciones industriales como las de ArcelorMittal en el plazo máximo de cuatro años a partir de que se publiquen nuevas conclusiones de las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación a la instalación o actividad autorizada con el fin de adaptarla, si fuera necesario.
ArcelorMittal España ha presentado un análisis de la situación de sus instalaciones–elaborado por la consultora medioambiental asturiana Origen Solutions– en relación al cumplimiento de las mejores técnicas sobre las emisiones disponibles para la industria de transformación de metales férreos. La mayoría de las instalaciones de las factorías de Gijón y Avilés cumplen esas mejores técnicas, pero hay algunas que precisan de adecuación.
Así, por ejemplo, en hornos del tren de bandas en caliente, del tren de alambrón, del tren de carril y del tren de chapa gruesa deberán instalarse sistemas de medición en continuo de los parámetros de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, oxígeno y humedad. En la línea de recocido continuo deberá adecuarse la chimenea para posibilitar medidas conforme a la normativa y también se deberá posibilitar la toma de muestras en la chimenea de la planta de limpieza electrolítica. En la línea de recocido en campana tendrán que instalarse puntos de muestreo individuales en cada horno y en los hornos de los trenes de chapa y de las dos líneas de galvanizado deberán abordarse actuaciones para la reducción de óxidos de nitrógeno y carbono.
Adaptar instalaciones
ArcelorMittal también deberá adecuar instalaciones en la línea de decapado y en la planta de regeneración de ácido; en el tren de chapa para reducir los niveles de vertido o en los támdem 1 y 2 para adecuar los focos emisores y los sistemas de filtrado.
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